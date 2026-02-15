Хоррор «28 лет спустя: Храм костей» получил дату цифрового релиза

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «28 лет спустя: Храм костей». По данным СМИ, зомби-хоррор выйдет в онлайне уже 17 февраля.

Таким образом, лента может появиться в онлайн-кинотеатрах спустя месяц после премьеры в мировом прокате — картина вышла 16 января. За это время «Храм костей» заработал по всему миру около $ 60 млн, при бюджете в $ 63 млн. Официально компания Sony Pictures пока не сообщала дату цифрового релиза фильма.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года и выступают мостом для финала будущей трилогии.