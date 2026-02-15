В Голливуде появились охотники на ИИ-нарушителей прав киностудий

Издание Deadline сообщило, что в Голливуде начали активно бороться с ИИ-компаниями, которые нарушают права кинодеятелей. Так, в январе анонимный генеральный директор основал компанию LightBar, чтобы защищать интересы студий.

В СМИ отметили, что в стартап вложили более $ 100 тыс. Организация стремиться стать «наёмным убийцей» для киностудий, а также искать модели искусственного интеллекта, генерирующих контент, который обучен на материалах, защищённых авторскими правами. Сейчас компания старается привлечь внешние инвистиции.

Анонимный основатель LightBar рассказал изданию, что вдохновение на создание компании ему пришло в марте 2025 года. Тогда его потрясло, как пользователи ChatGPT выпустили ролики, которые имитировали мультфильмы студии Ghibli. Организация одна из первых обнаружила, что Google блокирует запросы с персонажами Disney после угрозы судебного иска со стороны компании.