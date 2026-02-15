Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» превысили 600 млн рублей

15 февраля сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 619 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась на четвёртый день с момента выхода — премьера состоялась 12 февраля. Лента остаётся лидером проката, обгоняя фильмы «Чебурашка 2» и «Горничная».

© Кадр из трейлера

«Сказка о царе Салтане» выступает адаптацией знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).