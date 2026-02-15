Сборы «Сказки о царе Салтане» превысили 650 млн рублей

Это произошло всего через три дня после начала проката нового фильма Сарика Андреасяна.

Сборы ленты «Сказка о царе Салтане» в российском прокате превысили 650 млн рублей. Картина смогла добиться таких показателей всего через несколько дней после появления на больших экранах. Премьера нового фильма режиссера Сарика Андреасяна состоялась 12 февраля.

Таким образом, сказка имеет все шансы на то, чтобы стать новым фильмом-«миллиардером». Между тем, на прошлой неделе «копилка миллиардеров» в российском прокате пополнилась на еще одну картину.

Будущий «миллиардер»?

На момент написания материала сборы картины «Сказка о царе Салтане», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 651 млн 430 тысяч 246 рублей.

При этом, по мнению главы объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, сборы новой сказки Андреасяна в прокате могут превысить 1 млрд рублей.

«Исходя из коммерческих ожиданий ближайший фильм с ожиданиями выше миллиарда рублей — "Сказка о царе Салтане". Красочная картина с хорошими костюмами по сказке Пушкина. Думаю, по году будет больше 10 "миллиардников". Уже есть как минимум четыре. Это очень хороший старт», — предположил он в пресс-центре НСН.

Кстати, одна из семейных картин Андреасяна уже стала фильмом-«миллиардером» в 2026 году. Речь — о ленте «Простоквашино», которая по итогам новогодних праздников подарила кинотеатрам и создателям более 2 млрд рублей. В настоящий момент, по подсчетам ЕАИС, сборы фильма составляют 2 млрд 427 млн 116 тысяч 969 рублей. При этом картину до сих пор показывают в кинотеатрах.

Сам режиссер в интервью НСН признался, что из всех сказок Александра Пушкина для экранизации выбрал именно «Сказку о царе Салтане», так как его «привлекла тема семьи».

«Мне отзываются любые взаимоотношения детей и родителей. Эта история о том, что сын Гвидон, имея царство, белку, которая грызет золотые орехи, все равно ждет отца. Ему важно увидеть отца. Мне кажется, это очень трогательно: вы можете обладать властью, деньгами, дворцами, но очень важно иметь семью. Во мне это отзывается. В первую очередь поэтому для экранизации выбрана "Сказка о царе Салтане". Уже во вторую очередь я понимал, что это можно сделать круто, масштабно, это все читали, это интересно людям. Но изначально ты ищешь глубокий смысл, и в этой сказке он есть», — поделился Сарик Андреасян.

Новый фильм «Сказка о царе Салтане» — это экранизация одноименного произведения великого русского поэта Александра Пушкина. По сюжету ленты остановившийся на постой в деревенском доме царь Салтан влюбляется в простую девушку Аннушку. Они женятся, у них появляется сын. Но сестры и мачеха девушки, пока Салтан находится в отъезде, выставляют в дурном свете перед царем Аннушку и наследника. Царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан, как и в сказке Пушкина.

Исполнитель роли Гвидона Алексей Онежен на премьере сказки рассказал, что в качестве импровизации на съемках он старался максимально сохранить язык оригинального текста сказки.

«Я старался иногда сценарный текст менять под Пушкинский. Больше приближаться к авторскому оригиналу. На страницах поэтической сказки у моего героя нет эмоций, ощущений. Мы постфактум понимаем, что он делает и чего он хочет. Мне хотелось раскрыть, что он ищет любовь, находит ее в Царевне-Лебедь. Стремится к воссоединению семьи, и царевна ему в этом помогает», — приводит его слова спецкор НСН.

Роли в ленте также исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров. Продюсерами картины выступили Сарик и Гевонд Андреасян, Максим Филатов.

«Горничная» на миллиард и «Чебурашка» без 6 млрд

Между тем, на прошлой неделе «копилка» фильмов «миллиардеров» 2026 года в России пополнилась на еще одну ленту. Так, сборы американского триллера «Горничная» режиссера Пола Фига в прошлый уикенд превысили 1 млрд рублей.

В российский прокат драма вышла 8 января. Преодолеть миллиардную отметку картина смогла лишь за 33 дня после появления на больших экранах в РФ. На момент написания материала, касса ленты с Сидни Суини, которая «попала под цензуру» в кинотеатрах в кавказских регионах России, по данным ЕАИС, составляет 1 млрд 156 млн 367 тысяч 760 рублей.

«Прежде всего, наша публика изголодалась по взрослому, серьезному контенту, по хорошей зарубежной драме. Предложение в этом сегменте закрыла как раз "Горничная". Это не комедийный жанр, он ограничен по своей аудитории, но на новогодние праздники не было ни одного достойного западного продукта. Не было хорошего фильма из-за рубежа с прекрасными актерами, драматургией, качеством съемок», — заметил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

А вот один из главных рекордсменов отечественного кино «Чебурашка-2» все еще не может достичь сборов в 6 млрд рублей. На момент написания материала касса ленты Дмитрия Дьяченко, по подсчетам ЕАИС, составляет 5 млрд 987 млн 170 тысяч 706 рублей.

Поэтому картине пока так и не удалось побить рекорд сборов первой части, которые в 2023 году достигли более 6,7 млрд рублей. Лента стала самым кассовым российским фильмом в истории.

Всего сейчас в России четыре фильма-«миллиардера» с начала 2026 года, в том числе один зарубежный. Компанию «Горничной» и «Чебурашке-2» составляют «Простоквашино» и «Буратино».

При этом 2025 год запомнился сразу 11 «миллиардерами», среди которых оказались зарубежная франшиза «Иллюзия обмана 3» и много отечественных киносказок. Причем две ленты, заработавшие более 1 млрд рублей в прошлом году, вышли в декабре 2024-го.

Ранее член совета АВК Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя слабые сборы комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой, заметил, что зритель уже устал от потока однотипных фильмов, в которых его внимание пытаются привлечь каким-то известным медийным лицом без серьезных актерских способностей.