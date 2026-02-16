Вышел новый постер фильма про Майкла Джексона

Universal Pictures опубликовала новый постер фильма «Майкл» про Майкла Джексона. На нём можно увидеть короля поп-музыки в его фирменной позе.

Свежий постер фильма «Майкл»

© Universal Pictures

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.