Снятые в кинопарке «Москино» фильмы и сериалы набирают популярность

Кинопарк «Москино», подведомственный столичному департаменту культуры, стал одной из самых востребованных площадок для съемок у кинопроизводителей.

© Вечерняя Москва

Новый 2026 год начался сразу с двух громких премьер — сказки «Буратино» и детского фильма «Простоквашино».

Фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина за две недели собрал в прокате более двух миллиардов рублей. Для съемок проекта была создана площадка «Провинциальные города Европы» с итальянскими зданиями XIX века, домом папы Карло, костелом, школой, книжными лавками и булочными. Сюжет рассказывает о деревянном мальчике, который отправляется на поиски приключений, сталкивается со взрослыми трудностями и обретает друзей.

Большой успех имела семейная картина «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Фильм о приключениях мальчика Дяди Федора и его друзей — кота Матроскина и Шарика — также собрал в прокате более двух миллиардов рублей. Съемки проходили на площадке «Витебский вокзал», где создана атмосфера вокзала с перроном, вагонами поездов, фойе и входом в здание.

Весной прошлого года на экраны вышел военный фильм по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева «В списках не значился». В прокате картина собрала около 650 миллионов рублей. Для съемок была построена копия Брестской крепости с костелом Святого Казимира, Тереспольскими воротами и другими объектами. Здания строили по архивным фотографиям и чертежам, создав максимальную правдоподобность и достоверность на площадке. В стенах казарм сделали выбоины от артиллерийских установок, в костеле — частично обрушенные стены и потолок, которые пострадали в начале войны, а на площади вырыли ямы от авиационных бомб, передает сайт мэра Москвы.

Работа над сценами фильма «Остап» прошла в вагоне первого класса в павильоне кинопарка «Витебский вокзал». О съемках в кинопарке рассказали генпродюсер и режиссер-постановщик Лада Меркулова.