Режиссер «Короля и Шута» пообещал сказочное «панк-рок фэнтези» на большом экране

«Король и Шут. Навсегда» — самостоятельный большой фильм, который надо смотреть в кинотеатре, сказал НСН режиссер грядущего проекта и сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир.

© Кадр из фильма

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится 19 февраля. Известно, что главные роли в киноленте играют те же актеры, что и в сериале — Константин Плотников и Влад Коноплев. Съемки картины начались в октябре 2024 года. Мосафир отметил, что полнометражный фильм станет новым прочтением фэнтези-истории.ё«Перед выходом и после самого релиза сериала был всплеск популярности группы, но сейчас все находится на стабильном уровне. Надеюсь, что после фильмы мы снова увидим всплеск. Сборы картины же зависят от рекламы, от маркетинга. Я считаю, что это кино замахивается на то, чтобы быть хорошим фильмом с эмоциями. Надеюсь, что зрители это оценят и придут смотреть», — добавил Мосафир.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что у фильма «Король и Шут. Навсегда» есть шансы показать достойную кассу благодаря верному ядру аудитории поклонников музыкальной группы. Однако картина вряд ли повторит успех фильма «Руки Вверх!» 2024 года, который заработал более 968 миллиардов рублей.