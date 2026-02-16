Вышел тизер фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер фильма «Холоп 3». Комедия с Милошем Биковичем в главной роли выйдет в кинотеатрах России 11 июня 2026 года.

Действие третьей части развернётся в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Режиссёром проекта выступит Клим Шипенко, режиссёр предыдущих частей. Вместе с Милошем Биковичем в ленте также снимутся Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»).