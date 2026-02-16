Вышел пятый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» по вселенной «Игры престолов»

16 февраля состоялась премьера пятого эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов». Серию уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max спустя 10 дней после предыдущего эпизода. В ней главный герой Дункан вспоминает своё прошлое во время проведения суда поединком.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть лишь 23 февраля, вместе с ним первый сезон шоу завершится и проект уйдёт на перерыв.