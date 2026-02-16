Главным кассовым хитом прошедшего уикэнда стала экранизация «Грозового перевала»

Американский зритель принес в кассу фильма чуть меньше половины общих сборов. В Warner Bros рассчитывают окупить свою 80-миллионную драму за счет мирового проката, а не рынка США.

Экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» стала главным хитом мирового проката прошедшего уикэнда. За четыре дня фильм с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях собрал 82 млн долларов, из которых на США пришлось только 40 млн. Бюджет фильма составил 80 млн, и чтобы начать приносить Warner Bros. прибыль, он должен заработать не менее 200 млн долларов.

Лента рассказывает о непростых отношениях Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа в Англии XVIII века. Несмотря на сдержанные оценки критиков, сборы фильма в целом соответствуют ожиданиям студии. Ожидается, что основную прибыль принесет именно международный прокат. Фильм нацелен прежде всего на женскую аудиторию и был специально выпущен в прокат к 14 февраля.

