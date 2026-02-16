«Аутсорс» стал лидером по числу номинаций на премию Ассоциации продюсеров

Сериал «Аутсорс» стал лидером по числу номинаций на премию АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) опубликовала шорт-лист номинантов на свою ежегодную премию.
В результате продюсерского голосования в шорт‑лист попали 41 кинопроект и 68 специалистов, представленных в индивидуальных категориях.
Лидером по числу номинаций стал драматический сериал «Аутсорс»: он участвует в борьбе за награду в девяти категориях. По шесть номинаций получили мистический триллер «Бар "Один звонок"» и комедия «Подслушано в Рыбинске». Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» представлена в пяти категориях.
В номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» соперничают три картины: «Август», «Батя 2. Дед» и «Пророк. История Александра Пушкина».
Имена победителей XIII Премии АПКиТ станут известны 19 мая — их объявят в ходе торжественной церемонии награждения.
