Эталонный триллер: чем хорошо «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Поклонники культовых классических боевиков и триллеров останутся довольны.

13 февраля в мировой прокат вышло «Ограбление в Лос-Анджелесе». Чем примечателен фильм? Тем, что на ведущих ролях сплошные звёзды — от Криса Хемсворта до Холли Берри. Тем, что режиссёр Барт Лэйтон в процессе съёмок консультировался с реальными грабителями. И, конечно, тем, что в каждом кадре чувствуются олдскульность и любовное признание к «Схватке» Майкла Манна.

Хватило ли этих вводных, чтобы снять хороший фильм? Да, «Ограбление в Лос-Анджелесе» — эталонный триллер, от которого все 2,5 часа невозможно оторваться.

«Ограбление в Лос-Анджелесе»: главное о фильме

«Ограбление в Лос-Анджелесе»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 13 февраля. Неофициальные показы в России стартуют 19 февраля. Цифровая версия ожидается весной.

Обволакивающий триллер с грандиозным кастом

Солнечный Лос-Анджелес, неухоженная подворотня, машина с шокированными бедолагами внутри. Только что их ограбил таинственный преступник — причём культурно, без насилия и изъяв лишь застрахованный товар. Он никому не причинил особого вреда, а затем умело скрылся и прилично разбогател.

Такие случаи в городе происходят всё чаще, и за каждым прослеживается один элегантный почерк. Почерк Майка, сыгранного Крисом Хемсвортом. Настойчивый полицейский ищет зацепки и считает поимку грабителя делом жизни, но пока не продвинулся ни на шаг. Многое меняется, когда герой Хемсворта берётся за последнее дело. Оно охватывает уйму нестабильных переменных — уставшую страховщицу, отмороженного преступника, очаровательную девицу и того самого копа. Неудивительно, что всё идёт не по плану.

В сюжете «Ограбления в Лос-Анджелесе» нет ничего удивительного. Фундаментально это будничный триллер о грабителе с добрым сердцем и его задании, в котором привычный порядок сменяется хаосом. Особенность в том, что в данном случае будничность завораживает.

Любое ограбление можно показать по-разному. Допустим, отправить на дело преступников, что безостановочно вопят, палят во все стороны, а потом уходят от погони, закидывая копов гранатами. Подобная подача может быть чертовски зрелищной. Но поверите ли вы в неё? Спутаете ли с реальной криминальной хроникой? Вряд ли.

Тем временем в новинке толком нет взрывов и прочего экшена. За 2,5 часа вы увидите две погони, одну перевернувшуюся машину и три выстрела — при этом эмоций получите больше, чем от фильма-аттракциона.

Потому что любое задорное действо в «Ограблении» начинается в идеальный момент, а также полно эмоций, напряжения и жизни. Как иначе, если в каждом деле – страх на глазах, летящий к чертям план и адекватные выводы? В такое действо попросту веришь.

У качества фильма множество секретов. Один из них – в нуарном визуале, когда монтажёр не торопится со склейками, а оператор обожает ночь и даже солнечный Лос-Анджелес показывает меланхоличным. Другой — в потрясающей актёрской игре и приземлённости персонажей.

Взять Криса Хемсворта, который играет не типичного героя боевика, а социофоба. Он может надеть маску и отыграть болтливого богача или трудолюбивого водителя. Однако без этой маски вы увидите надломленного парня — молчаливого, скрытного и опасающегося смотреть людям в глаза. Образ вышел обволакивающим.

Героиня Холли Берри обаятельна и, кажется, максимально несчастна. Из-за отчаяния она впишется даже в сомнительную авантюру, но при встрече с опасностью её огонь мгновенно потухнет. Марк Руффало играет неэффективного копа, который весь хронометраж борется с собой — с рефлексией, что должна бы смениться решимостью, или с боссами, что день за днём толкают на сделку с совестью. И даже второстепенные персонажи всегда любопытны: Барри Кеоган играет клёвого отбитого негодяя, а любовный интерес Хемсворта — абсолютная очаровашка. Так и получается, что все герои интересны, за ними хочется следить.

С классикой новинку сравнивают не зря. «Ограбление в Лос-Анджелесе» во многом напоминает культовую «Схватку»: тут и дисциплинированный замкнутый преступник, и амбициозные ограбления, и настойчивый коп, подкрадывающийся всё ближе. Однако фильм с Хемсвортом не кажется бестолковым ремейком. Речь о захватывающем триллере, который фанатам жанра лучше не пропускать.

«Ограбление в Лос-Анджелесе»: стоит ли смотреть?

У Барта Лэйтона получилось кино, которое никуда не торопится, но при этом смотрится на одном дыхании — благодаря нуарной атмосфере, приземлённости и замечательной актёрской игре. Если уделите «Ограблению в Лос-Анджелесе» 2,5 часа, то вряд ли пожалеете.

Оценка «Ограбления в Лас-Анджелесе» — 8 из 10

