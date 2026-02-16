В России запустили вертикальные сериалы

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запустил линейку вертикальных сериалов для просмотра на смартфонах: адаптации фильмов и корейских дорам разделены на эпизоды по две минуты.

В приложении доступны 15 вертикальных сериалов, в том числе переработанные версии известных фильмов — «Гордость и предубеждение», «Великий Гэтсби», «Грозовой перевал». Сервис описывает новый формат как «способ сбежать в другую вселенную на пару минут».

Ранее в подобном формате в США вышел классический фильм «Жилец» Альфреда Хичкока. Формат вертикальных сериалов или «микродрамы» называют «мыльными операми для зумеров», которым тяжело удержать внимание больше нескольких минут.