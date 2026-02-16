Что известно о фильме «Битва моторов»

Осенью 2026 года на экраны выйдет фильм «Битва моторов» — драма о создании первого российского спортивного автомобиля. В картине впервые вместе сыграют одни из главных отечественных молодых актеров — Иван Янковский и Юра Борисов. Когда ждать «Битву моторов» в кинотеатрах и что известно о сюжете фильма — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Страна: Россия.

Россия. Возрастное ограничение: 12+.

12+. Жанр: приключения, драма.

приключения, драма. Год выхода: 2026.

2026. Режиссер: Илья Маланин.

Илья Маланин. Сценарист: Андрей Курганов.

Андрей Курганов. В главных ролях: Иван Янковский, Юра Борисов.

«Битва моторов» — российский приключенческий фильм, первая отечественная картина про автомобильный спорт после советских «Гонщиков» 1972 года. По сюжету автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев собирают команду и разрабатывают первый российский гоночный автомобиль. Они хотят доказать, что новая отечественная машина способна побороться с западными моделями. Но из-за жесткой конкуренции и скептицизма покупателей проект оказывается под угрозой. Тогда Нагель и Бондарев решают принять участие в рискованном Ралли Монте-Карло — одном из самых престижных автомобильных соревнований начала XX века. Их цель — публично сразиться с европейскими автогигантами и показать российскую разработку в деле.

Кстати, один из ведущих актеров фильма «Гонщики» — советский артист Олег Янковский, а в «Битве моторов» снялся его внук Иван.

Дата выхода

О том, что «Централ Партнершип» и продюсерская компания «Кинослово» планируют снимать фильм о российских гонщиках на ралли Монте-Карло, стало известно еще в апреле 2024 года. В ноябре того же года раскрыли дату начала съемок (январь 2025-го) и утвердили Юру Борисова и Ивана Янковского на главные роли.

В ноябре 2025-го «Централ Партнершип» анонсировал дату премьеры «Битвы моторов».

Фильм «Битва моторов» выйдет в прокат 8 октября 2026 года.

15 января 2026 года стало известно, что съемки завершены, а на следующий день, 16 января, был представлен тизер-трейлер новинки.

Трейлер

Сюжет

Сюжет «Битвы моторов» вдохновлен реальными событиями начала XX века. Главные герои ленты — автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) — настоящие исторические личности.

Кем были реальные Нагель и Бондарев

Андрей Платонович Нагель — потомственный журналист, с детства он увлекался гонками и техникой. С 1902 по 1917 год Нагель был редактором и издателем российского журнала «Автомобиль», а в 1907-м по его инициативе в Санкт-Петербурге прошел первый в стране автомобильный салон. Помимо прочего, Андрей Платонович был большим фанатом отечественной марки «Руссо-Балт». На личной машине модели С 24/30 с кузовом «Торпедо-Гран-Туризмо» он проехал более 80 тысяч километров по Европе, России и Африке.

Дмитрий Дмитриевич Бондарев — инженер и автомобильный конструктор. В 1910 году он поступил на работу в Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге, где работал над конструированием двигателя для отечественной машины. За это достижение Бондарева повысили до руководителя автомобильного отдела, который как раз и отвечал за производство «Руссо-Балта». Позже Бондарев получил должность заместителя директора РБВЗ.

В фильме Нагель мечтает создать крутой российский автомобиль, и чтобы доказать жизнеспособность этой идеи, вместе с Бондаревым отправляется на Ралли Монте-Карло.

В действительности Нагель, уже имевший опыт участия на «Руссо-Балте» в крупных автопробегах, в том числе по Европе, обратился в РБВЗ с предложением поучаствовать в гонке в Монако. На заводе его поддержали и стали разрабатывать гоночную машину на основе шасси модели «Руссо-Балта» С 24/30. Только вот в самом ралли Нагель участвовал не с Бондаревым, который на тот момент руководил автомобильным отделом РБВЗ, а со своим другом, журналистом Вадимом Михайловым.

«Когда мы начали представлять, как рассказать эту историю, то договорились, что будем допускать некие вольности, — пояснял режиссер Илья Маланин. — За "Руссо-Балтом", конечно, стояло не пять инженеров: над автомобилем работали порядка двухсот человек. Я прочитал дошедшие до нас биографии этих людей, Вадим Михайлов действительно был интересной личностью. Мне показался более интересным человек, который создал мотор — Дмитрий Бондарев. И хотелось, чтобы эти два героя — кто отвечал за сердце автомобиля и идейный вдохновитель — вместе поехали в финальную гонку».

Нагель и Михайлов выехали из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года, а финишировали на набережной в Монако 21 января 1912-го. В пути они провели 195 часов и 23 минуты и пришли к финишу первыми. Несмотря на это, в общем зачете россияне получили только девятое место — жюри, кроме скорости, учитывало внешний вид автомобиля, количество пассажиров и другие параметры. Зато благодаря тому, что Нагель с Михайловым выезжали из Санкт-Петербурга — самой удаленной точки старта — они завоевали награду за наиболее протяженный маршрут. За такой успех император Николай II пожаловал Нагелю орден Святой Анны 3-й степени.

В «Битве моторов» реальную историю Нагеля отразили лишь частично — создатели не пытались добиться документального соответствия событиям 1912 года (к тому же в фильме они происходят в 1908-м).

«Мы конечно же стремимся воссоздать для зрителя ощущение того времени, но наш фильм не байопик. Поэтому наша история основана на реальных событиях, но в ней есть и вымысел», — Алексей Гуськов, сыграл главу Русско-Балтийского завода в «Битве моторов».

Тем не менее, кроме Нагеля и Бондарева, в ленте фигурируют и другие реальные личности — вообще, почти все герои «Битвы моторов» действительно существовали. Например, жена Нагеля Лидия (Паулина Андреева), которая сопровождала его в дальних поездках, предприниматель немецкого происхождения Густав Лист (Ехезкель Лазаров), автогонщик Иван Иванович Иванов (Антон Рогачев) и другие.

Производство

Режиссером картины стал Илья Маланин, автор фильма «Ненормальный» с Александром Яценко. По словам постановщика, идея картины пришла к нему несколько лет назад, когда он прочитал о зарождении российского автопрома и узнал, что до революции отечественные машины могли серьезно конкурировать с немецкими и французскими.

Сценарий к картине написал Андрей Курганов, автор сюжета «Мерзлой земли» со Светланой Ходченковой и «Пророка. Истории Александра Пушкина» с Юрой Борисовым.

Янковского и Борисова выбрали на главные роли не случайно, рассказал продюсер фильма Петр Ануров.

«В этом часть нашей идеи — впервые столкнуть их вместе в кадре в самом расцвете. Нам было важно, чтобы получилась история на двоих. Хотя в реальной истории у Нагеля более важная роль, нам было интересно сделать Бондарева тоже главным героем наряду с Нагелем», — пояснял он.

Маршрут гонки в реальности проходил через Германию, Францию и, собственно, Монако.

За европейские пейзажи, в том числе виды Монако и Альп, в картине отвечала Черногория — съемки там проходили осенью 2025 года.

Остальные части фильма снимали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: локациями стали Витебский вокзал, городской суд, Русский музей и заброшенный аэродром Любань.

Специально для фильма были спроектированы и изготовлены ретроавтомобили — их воссоздавали по фото с применением технологий 3D-моделирования. Но главное — был воссоздан сам автомобиль «Руссо-Балт», на котором Нагель участвовал в гонке. Это была двухместная машина со складным верхом и натяжным целлулоидным окошком вместо лобового стекла. В ней было около пятидесяти пяти лошадиных сил, а разгоняться она могла до ста километров в час. На радиаторе у гоночного авто красовался шильдик Russo-Baltique, написанный латиницей, а не кириллицей — это было сделано специально для европейской публики.

«Такого никогда просто не делали, не строили машину для фильма. Она будет полностью настоящая — конечно, внутри она будет технологически не такая, какая была тогда, но снаружи она будет полностью воссоздана, и мы будем ездить на настоящей машине», — так в декабре 2024 года технические новинки в «Битве моторов» анонсировал Юра Борисов.

Актеры

Иван Янковский («Огонь», «Фишер») — Андрей Нагель, автолюбитель, издатель самого авторитетного в России начала XX века тематического журнала «Автомобиль», идейный вдохновитель отечественного гоночного автомобиля.

Юра Борисов («Анора», «Кентавр») — Дмитрий Бондарев, инженер и автомобильный конструктор, по сюжету создает двигатель для «Руссо-Балта».

Паулина Андреева («Метод», «Спящие») — Лидия, жена Андрея Нагеля, автогонщица.

«Она разбирается в автомобилях, много путешествует по Европе и не только, что отражено в ее гардеробе: в нем сочетаются элементы Востока и парижский шик. Лидия выглядит своеобразно для своей эпохи, можно сказать, даже маскулинно: носит короткую стрижку, без объемных шляп и кудрей», — так охарактеризовала свою героиню Андреева.