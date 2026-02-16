Что будет в третьем сезоне сериала «Разделение»

Фанаты сериала «Разделение» уже привыкли, что новых серий приходится ждать годами. Но в этот раз промежуток между сезонами должен стать меньше: в феврале 2026 года выяснилось, что создатели собираются приступить к съемкам уже весной. «Лента.ру» рассказывает, что известно о третьем сезоне «Разделения», каким будет продолжение истории о противостоянии с корпорацией Lumon и какие сериалы помогут скрасить ожидание.

© Lenta.ru

Главное о сериале «Разделение»

Оригинальное название: Severance.

Severance. Жанр: драма, фантастика, триллер.

драма, фантастика, триллер. Страна: США.

США. Шоураннеры: Бен Стиллер, Дэн Эриксон.

Бен Стиллер, Дэн Эриксон. Дата премьеры: февраль 2022 года.

февраль 2022 года. Где смотреть: Apple TV.

Apple TV. Сколько сезонов: два вышло, третий подтвержден.

два вышло, третий подтвержден. Сколько серий в сезоне: 9 в первом, 10 — во втором.

9 в первом, 10 — во втором. Рейтинг на «Кинопоиске» и IMDb: 8,1 и 8,6.

8,1 и 8,6. В главных ролях: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Патриша Аркетт, Зак Черри, Трэмелл Тилман.

Дата выхода третьего сезона

Apple продлила сериал «Разделение» сразу после премьеры финала второго сезона. Точной даты выхода третьего сезона пока нет.

В прошлый раз фанатам пришлось ждать долго: между первым и вторым сезонами прошло три года. Впрочем, тогда производство сериала затянулось из-за пандемии ковида и забастовок в Голливуде. Шоураннер и продюсер Бен Стиллер заверял, что перерыв между вторым и третьим сезоном станет меньше. По его словам, уже в январе 2025 года у команды появились наработки и идеи для продолжения.

Такое быстрое продление на 3 сезон объяснимо: когда 21 марта 2025 года вышел финал, «Разделение» стало самым популярным проектом Apple TV+.

Также известно, что съемки сериала пройдут с апреля по декабрь 2026 года — об этом пишет Production Weekly со ссылкой на источники.

Ждать третий сезон «Разделения» стоит не ранее середины 2027 года.

При этом актер Джон Туртурро рассказал в феврале 2026 года, что, по его информации, съемки стартуют в июле. Стоит учитывать, что его персонаж Ирвинг покинул сериал во втором сезоне и пока неизвестно, вернется ли в продолжении.

Сюжет

Сериал рассказывает о жизни группы работников компании Lumon Industries, которые согласились пройти процедуру разделения. Во время этой операции в их мозг вставили чип, который отделил рабочие или внутренние личности (интра) от обычных или внешних (экстра).

Существование внутренних личностей строго ограничено: их сознание включается только в стенах офисах. По сути вся их жизнь — это работа. О мире снаружи и своей внешней личности они ничего не знают, ровно как и внешние личности — о том, что происходит внутри Lumon.

Главные герои — сотрудники Отдела обработки макроданных: Марк С. (Адам Скотт), Ирвинг Б. (Джон Туртурро), Хелли Р. (Бритт Лауэр) и Дилан Д. (Зак Черри). Их работа заключается в перемещении цифр на экране компьютера. Жизнь внутри Lumon подчинена строгим корпоративным правилам, непонятным и зачастую нелепым. Здесь есть свои праздники, правила, протоколы, а работа некоторых отделов вообще не имеет смысла — например, там есть подразделение, которое занимается только разведением коз.

На протяжении двух сезонов герои узнают больше о своих внешних личностях и компании Lumon. А внешняя личность Марка ищет жену, которую он считал покойной.

Финал второго сезона

Внутренний Марк по просьбе внешнего нашел его жену, Джемму, на испытательном этаже. Он завершил процедуру под названием «Холодная гавань», которой занимался все два сезона — это главная разработка Lumon. Во время этой процедуры Марк, сам того не зная, создавал для Джеммы новые личности. Им приходилось проходить через испытания, всегда связанные с болью — психологической или физической. Так Lumon исследовала, насколько внутренняя личность отделена от внешней и может ли вернуть воспоминания в ситуации стресса.

Марк С. вывел Джемму с этажа разделенных сотрудников, но сам остался внутри вместе с Хелли Р. — его коллегой из Lumon. Здесь важно отметить, что внутренняя личность Марка осознала себя отдельным человеком и приняла решение, важное именно для нее, а не для внешней личности.

Во время второго сезона выяснилось, что Lumon Industries изначально занималась производством обезболивающих, а разделение в том числе использовали в качестве анестезии — например, при родах. Вероятно, компания ставит целью избавить мир от боли — эмоциональной и физической.

Причем саму процедуру разделения на самом деле создала Хармони Кобел — бывшая начальница Отдела обработка макроданных. Она зла на Lumon за то, что компания присвоила результаты ее труда, поэтому помогла Марку найти Джемму. Есть шанс, что в будущем мисс Кобел присоединится к команде героев в борьбе с корпорацией.

Второй сезон завершился сценой, в которой Марк С. и Хелли Р., взявшись за руки, убегают назад в офис. Так авторы оставили задел для продолжения.

Подробный пересказ второго сезона и объяснение финала можно прочитать здесь.

О чем будет третий сезон

Сюжет неизвестен, ведь сценарий до сих пор не дописан. Но финал второго сезона оставил зрителей с вопросами, на которые, вероятно, создатели ответят в продолжении.

Чем закончится реинтеграция Марка? Он провел процедуру, которая должна была соединить его внутреннюю и внешнюю личности. Но пока последствия проявлялись только в смутных воспоминаниях.

Он провел процедуру, которая должна была соединить его внутреннюю и внешнюю личности. Но пока последствия проявлялись только в смутных воспоминаниях. Как именно Lumon похитила Джемму? И зачем подстроила автомобильную аварию, в которой девушки якобы не стало? Нам не показали, как именно жена Марка оказалась подопытной в Lumon. Он упоминал, что ходил на опознание тела. А значит, Lumon проделала серьезную работу, чтоб похищение выглядело как автокатастрофа.

И зачем подстроила автомобильную аварию, в которой девушки якобы не стало? Нам не показали, как именно жена Марка оказалась подопытной в Lumon. Он упоминал, что ходил на опознание тела. А значит, Lumon проделала серьезную работу, чтоб похищение выглядело как автокатастрофа. Почему Lumon выбрала Марка и Джемму для эксперимента? Важны они оба: именно Марку поручили создавать новые личности для Джеммы. Нам показали, что они были преподавателями в колледже и познакомились на акции по сбору крови, устроенной Lumon, а потом лечились от бесплодия в клинике корпорации. Неужели Lumon с самого начала спланировала их отношения?

Важны они оба: именно Марку поручили создавать новые личности для Джеммы. Нам показали, что они были преподавателями в колледже и познакомились на акции по сбору крови, устроенной Lumon, а потом лечились от бесплодия в клинике корпорации. Неужели Lumon с самого начала спланировала их отношения? Какая главная цель разделения? Процедуру используют при родах (но только очень богатых женщин), тестируют в кабинете стоматолога и в условиях турбулентности, а в финальном испытании очередной интре Джеммы приходится разбирать кроватку своего нерожденного и потерянного ребенка. Испытание пройдено: интра не вспомнила про травму Джеммы. Высшие чины Lumon не считают внутренние личности за людей, а их разработка, очевидно, дорого стоит. Возможно, компания хочет зарабатывать миллиарды, создавая «недолюдей», которые будут переживать боль за богачей.

Процедуру используют при родах (но только очень богатых женщин), тестируют в кабинете стоматолога и в условиях турбулентности, а в финальном испытании очередной интре Джеммы приходится разбирать кроватку своего нерожденного и потерянного ребенка. Испытание пройдено: интра не вспомнила про травму Джеммы. Высшие чины Lumon не считают внутренние личности за людей, а их разработка, очевидно, дорого стоит. Возможно, компания хочет зарабатывать миллиарды, создавая «недолюдей», которые будут переживать боль за богачей. Есть ли будущее у Марка С. и Хелли Р.? Во втором сезоне интры влюбились друг в друга и многим пожертвовали, чтобы остаться вместе. Их внешние личности об этом знают, но чувств не разделяют. Марк и вовсе наконец-то вернул себе жену. Как он распорядится своим временем внутри и снаружи Lumon — один из главных вопросов к новому сезону.

Актерский состав

Основной состав

Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Большая маленькая ложь») — Марк Скаут и Марк С. Бывший профессор истории, Марк потерял жену Джемму в автомобильной аварии и впал в депрессию. Чтобы справиться с утратой, он решился на разделение. Теперь в рабочие часы он — Марк С., трудолюбивый и дотошный глава Отдела по уточнению макроданных в компании Lumon.

Бритт Лауэр («Кайф с доставкой», «Мужчина ищет женщину») — Хелли Иган и Хелли Р. Наследница семьи Иган — владельцев Lumon — пошла на разделение ради рекламы процедуры. Вот только у ее внутренней личности оказалась бунтарская натура, и теперь Хелли Р. пытается противостоять корпорации.

Зак Черри («Человек-паук: Возвращение домой», «Фоллаут») — Дилан Джордж и Дилан Д., коллега Марка. С самого начала подозревал, что в Lumon творится неладное, и помогал Марку и Хелли вывести компанию на чистую воду.

Джон Туртурро («Бартон Финк», «Бэтмен») — Ирвинг Бейлиф и Ирвинг Б., самый опытный и преданный сотрудник Lumon. Его лояльность пошатнулась из-за отношений с коллегой Бертом, а во втором сезоне его уволили — то есть уничтожили внутреннюю личность. Внешний Ирвинг сбежал из города, почувствовав угрозу для жизни. Неизвестно, вернется ли он в третьем сезоне.

Патриша Аркетт («Отрочество», «Побег из тюрьмы Даннемора») — Хармони Кобел, бывшая сотрудница Lumon и начальница Марка. Именно она придумала процедуру разделения, но компания присвоила разработку — и мисс Кобел этому не рада.

Трэмелл Тиллман («Крестный отец Гарлема», «Диетлэнд») — Сет Милчик, новый глава Отдела обработки макроданных и бывший глава службы безопасности. Один из немногих темнокожих сотрудников компании, чья карьера оказалась под угрозой из-за бунта команды Марка С.

Дичен Лахман («Кукольный дом», «Мир Юрского периода: Господство») — Джемма Скаут, жена Марка и подопытная в Lumon. Считалось, что лишилась жизни в автокатастрофе. На самом деле компания проводила над ней испытания, разделив ее личность 25 раз. Одной такой интрой была мисс Кейси, которая помогала сотрудникам компании решать психологические проблемы.

Второстепенный состав

Джен Таллок («Перри Мейсон») — Девон Скаут-Хейл, сестра Марка.

Майкл Чернус («Человек-паук: Возвращение домой») — Рикен Хейл, муж Девон.

Сидни Коул Александр («Области тьмы») — Натали, ассистентка Иганов.

Карен Элдридж («Чужой: Земля») — Асаль Регаби. Доктор, которая подпольно проводит реинтеграцию — воссоединение разделенных личностей.

Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Лорна, смотрительница Отдела коз.

Неизвестно, вернутся ли Кристофер Уокен, сыгравший Берта — близкого коллегу Ирвинга, и Сара Бок. Ее героиня, девочка-подросток мисс Хуанг, проходила стажировку в Lumon и покинула компанию во втором сезоне. Сюжетные линии этих персонажей выглядят законченными.

Точно не стоит ждать Олафура Дарри Олафссона — его герой мистер Драммонд, глава службы безопасности, не пережил финал второго сезона.

Производство

Главный сценарист сериала Дэн Эриксон в январе 2026 года сообщил, что еще продолжает писать третий сезон. Он пообещал, что сериал по-прежнему будет «странным и забавным» — то есть сохранит свои фирменные черты.

Уже известно, что Бен Стиллер оставил пост режиссера, чтобы сосредоточиться на других проектах. Он снял 11 из 19 вышедших серий, и пока неясно, кто заменит его и станет основным режиссером 3 сезона. Тем не менее Бен Стиллер остается в команде как шоураннер — он по-прежнему занимается общим контролем над производством проекта. Это подтверждают голливудские медиа: в прошлом году Стиллер активно участвовал в препродакшене, то есть в подготовке к съемкам нового сезона.

Среди главных продюсеров первых двух сезонов вместе с Беном Стиллером и Дэном Эрексоном были Крис Блэк и Марк Фридман. Они оставили сериал после второй главы. Им на смену пришли Мэри Лоус (работала над сериалами «Проповедник» и «Наследники») и Илай Джорн («Ходячие мертвецы» и его продолжение с Джеффри Дином Морганом).

Что посмотреть в ожидании «Разделения»

Сериал любят за уникальную концепцию, поэтому сложно подобрать ему полноценную замену. Но можно посмотреть проекты, которые совпадают по темам, атмосфере и даже стилю съемки.