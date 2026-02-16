«Ленфильм» снимет картину об отношениях Китая и Санкт-Петербурга

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам документального фильма «Петербург Поднебесный», посвященного истории взаимоотношений Санкт-Петербурга и Китая с эпохи Петра I до современности. Режиссер Андрей Егоров планирует продемонстрировать культурные параллели между странами.

Для этого он намерен использовать образы известных петербургских достопримечательностей, выполненных в китайской стилистике. Фильм расскажет о роли китайского искусства и традиций в формировании городской архитектуры и быта Северной столицы.

«Китайских, если так можно сказать, мест в Петербурге гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Например, уже точно установлено, что архитектор Растрелли использовал китайские мотивы при строительстве Смольного собора!» — поделился Егоров.

В ленте особое внимание уделяется китайским студентам, изучающим русский язык и культуру в вузах Петербурга. Картина основана на исторических документах и воспоминаниях современников, рассказывающих о развитии российско-китайского сотрудничества. Проект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и планируется завершить до конца текущего года, сообщает «Петербургский дневник».

Столица России в третий раз встречает фестиваль «Китайский Новый год в Москве». В рамках проекта «Зима в Москве» гости из Поднебесной научат горожан и туристов тайнам каллиграфии и чаепития, покажут театрализованные шоу драконов и познакомят с местными кулинарными традициями.