Что известно о сериале «Хакеры»

В 2026 году состоится премьера российского сериала «Хакеры». Над проектом работает шоураннер эксцентричной драмы «Псих» с Константином Богомоловым, в режиссерском кресле — Петр Федоров, снявший мрачный триллер «Ласт квест». Главная роль у Ивана Янковского, который впервые пробует себя и в роли продюсера. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и актерский состав шоу и объясняет, кто такие «белые хакеры», вокруг работы которых и будет строиться сюжет.

Дата выхода

Сериал «Хакеры» анонсировали 13 августа 2025 года. С тех пор новостей о проекте практически не появлялось — не раскрываются ни дата начала съемок, ни примерные сроки релиза.

Точная дата выхода сериала «Хакеры» неизвестна. Премьера запланирована на 2026 год.

Пока что нет информации и о платформе, на которой выйдут «Хакеры», и о хронометраже будущего сериала.

К середине февраля 2026-го производство проекта еще не стартовало. С учетом времени, которое потребуется на постпродакшн, шоу может выйти во второй половине 2026-го — осенью или зимой.

Трейлер

Трейлер к сериалу «Хакеры» пока не вышел, фотографий со съемочной площадки тоже нет. Единственный промо-контент, который можно найти в соцсетях — это анонсирующий постер с Иваном Янковским.

Сюжет

О сюжете сериала «Хакеры» мало информации. Понятно только, что проект сконцентрируется на жизни «белых хакеров». Продюсер и шоураннер Алексей Киселев объяснил, что создатели хотят развеять мифы и загадки, окружающие эту профессию.

«Белыми хакерами» называют специалистов по кибербезопасности, противостоящих «черным», то есть реальным хакерам. Основная задача «белых хакеров» — защищать данные пользователей от утечек, противостоять угрозам глобального уровня и спасать крупные IT-корпорации, которые подверглись нападению киберпреступников. «Белые хакеры» действуют исключительно в рамках закона и часто сотрудничают с официальными органами.

Главного героя сыграет Иван Янковский. Его персонаж — тот самый «белый хакер», который защищает мир высоких технологий от мошенников. Остальной каст сериала пока не анонсировали.

По словам режиссера Петра Федорова, у «Хакеров» будет эстетичный визуал, уникальный музыкальный стиль и «мясной» сюжет. Он описал жанр проекта как смесь драмы, экшена и триллера.

Создатели и производство

Первые новости о российском драматическом сериале «Хакеры» появились 13 августа 2025 года. Разработкой проекта занялись продюсерский центр IG Production и компания Kisa Films.

Kisa Films — это новая студия, созданная продюсером и сценаристом Алексеем Киселевым. Киселев продюсировал и был шоураннером сериалов «Балет», «Псих», Happy End и «Актрисы». «Хакеры» должны стать одним из первых сериалов новой студии. Дебютный проект Kisa Films — новогодний мюзикл «Хозяйка Нейросети» для Первого канала с певицей Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) в главной роли. Рейтинг «Хозяйки Нейросети» на портале «Кино-Театр.РУ» — 4.4 балла из 10 возможных.

Киселев стал генеральным продюсером и шоураннером «Хакеров». Помимо него, в команду проекта вошли бизнесмен Николай Ивенев (автор идеи «Хакеров», первый продюсерский проект), актер и сценарист Александр Алябьев («Прометей»), сценаристы Серафим Ореханов («Первый раз») и Сергей Левитан («Бар "Один звонок"»). Консультантами станут эксперты Фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус».

Иван Янковский не просто сыграет одну из главных ролей в «Хакерах» — актер выступит продюсером и соавтором сценария.

В своих соцсетях Янковский назвал будущий проект дерзким и актуальным, а тему кибербезопасности — очень своевременной.

В сентябре 2025 года стало известно, что снимать «Хакеров» будет актер и режиссер Петр Федоров. Федоров написал и снял сериал «Ласт квест» с собой в главной роли — этот триллер называют одним из лучших сериалов 2020-х.

«Мы не хотим создавать нишевый продукт. Мы хотим качественно осмыслить и передать то, что взорвало наши мозги, и мы убеждены, что это может взорвать экраны», — Петр Федоров, режиссер сериала «Хакеры».

Съемки сериала «Хакеры» пока не начались.

Лучшие работы Ивана Янковского: что посмотреть

Иван Янковский — один из главных молодых российских актеров. Он снимался в «Тексте» по сценарию Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и «Огне» с Константином Хабенским, а еще сыграл декабриста Михаила Бестужева-Рюмина в «Союзе Спасения». Широкую известность ему принесла роль бандита Вовы «Адидаса» из нашумевшего «Слова пацана» Жоры Крыжовникова.

В 2025 году вышло сразу три громких сериала с участием Янковского. В мрачной драме «Аутсорс» он сыграл сурового тюремного надзирателя Костю Волкова. Во втором сезоне детективного хита «Фишер» актер вернулся к роли харизматичного следователя Евгения Бокова. Появился Янковский и в сериале-ремейке «Москва слезам не верит. Все только начинается» — там он сыграл музыкального продюсера Влада Успенского.

Какие еще проекты с Янковским стоит посмотреть

«Топи» (2021 год) — мрачный мистический триллер. Группа молодых москвичей приезжает в полуразрушенную деревню и сталкиваются с необъяснимыми событиями. Герой Янковского — лидер компании, который и притащил своих знакомых в загадочные «Топи».

— мрачный мистический триллер. Группа молодых москвичей приезжает в полуразрушенную деревню и сталкиваются с необъяснимыми событиями. Герой Янковского — лидер компании, который и притащил своих знакомых в загадочные «Топи». «Плейлист волонтера» (2023 год) — тяжелая драма о людях, которые волонтерят в поисково-спасательных отрядах. Янковский играет волонтера-новичка, который пытается найти себя в новой профессии;

— тяжелая драма о людях, которые волонтерят в поисково-спасательных отрядах. Янковский играет волонтера-новичка, который пытается найти себя в новой профессии; «Преступление и наказание» (2024 год) — сюрреалистичный сериал по мотивам культового романа Федора Достоевского. Действие происходит в современном Петербурге, Янковский в роли Родиона Раскольникова.

Осенью 2026 года в прокат выйдет спортивная драма «Битва моторов». Фильм расскажет историю двух российских автолюбителей, которые пытаются создать первый в стране гоночный автомобиль. Главные роли у Ивана Янковского и Юры Борисова — это первый совместный проект двух актеров. Янковский исполнит роль автогонщика Андрея Нагеля, а Борисов сыграет его напарника, инженера Дмитрия Бондарева.