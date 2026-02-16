Скандал, эротика и Робби: почему новый «Грозовой перевал» разделил зрителей

Новая экранизация романа «Грозовой перевал» от режиссера Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкоб Элорди стала одной из самых обсуждаемых премьер 2026 года. Фильм уже окупил бюджет, собрав более 82 млн долларов, но вызвал резкую полемику среди зрителей и критиков.

Главная причина споров — смелая интерпретация классики Эмили Бронте. Режиссер сознательно отказалась от точного следования сюжету, сделав акцент на визуальной эстетике, эротизме и эмоциональной одержимости героев. Значительная часть оригинальной истории, включая линию следующего поколения, в фильм не вошла.

Отдельные дискуссии вызвал кастинг. Некоторые зрители посчитали Робби слишком взрослой для роли Кэтрин, а Элорди — недостаточно похожим на литературный образ Хитклиффа. Тем не менее, создатели подчеркнули, что их версия — самостоятельное произведение, а не буквальная экранизация.

Несмотря на критику, фильм резко возродил интерес к первоисточнику: продажи книги выросли в несколько раз, а сам роман вновь стал одним из самых читаемых произведений английской классики, передает НСН.

