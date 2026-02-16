BadComedian объяснил, чего ждать от продолжения «Слова пацана»

Зрителям будет интересно посмотреть на тех же актеров и их героев, что и в первой части, но кто-то попытается вновь набрать на «Слове пацана» политические очки, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.

© Кадр из трейлера

Второй сезон сериала «Слово пацана» ждут и зрители, и политики, однако он не выстрелит громче, чем первый сезон, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Режиссер и сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников ранее намекнул на его продолжение. Он выложил в соцсети пост с цифрой «2», отметив в нем актеров из первого сезона, в том числе Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Льва Зулькарнаева и Сергея Бурунова. Баженов считает, что для успеха сиквела не нужно перемещать действие сериала в другой город или эпоху.

«Нужно продолжить черпать вдохновение из реальных событий, дополняя их художественными допущениями, и оставить сильный актерский состав. Жора Крыжовников не то что открыл, но показал, довел до зрителей большое число талантливых актеров. По сути, они все заявлены в этом намеке на второй сезон. За этими актерами и их персонажами будет интересно наблюдать. Вопрос, смогут ли это вытянуть сценарно? Главное здесь, чтобы, как это было с первым сезонам, депутаты не устроили пляски хайпа, рассказывая про то, как вреден и опасен этот сериал, и как он виноват во всех бедах России. Наверняка это кто-то попытается сделать, чтобы набрать политических очков», — прогнозирует кинокритик.

По мнению Баженова, сериал будут смотреть во всех странах постсоветского пространства, однако превзойти невероятный успех первой части будет сложно.

«Зритель, безусловно, ждет второй сезон. Первый сезон получился не просто общероссийским прецедентом, его смотрели везде в постсоветских странах и даже западные СМИ писали про этот уникальный проект. На второй сезон можно рассчитывать, как минимум, на интерес постсоветских стран. Не думаю, что он может стать успешнее первой части, для этого надо приложить невероятные усилия. От первого сезона никто не ждал такого успеха, поэтому он случился. Редко случается, что продолжения получаются такими же хорошими, как оригинал. Это бывает, но не часто. Я предполагаю, что он не будет громче и не выстрелит сильнее, чем прошлый сезон, однако зрительские ожидания высоки», — заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, соавтор сценария сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев сказал НСН, что не может комментировать эту тему.

Театральный критик Марина Райкина ранее заявила НСН, что одним из открытий 2025 года для нее стала игра актрисы из сериала «Слово пацана» Елизаветы Базыкиной в спектакле Константина Богомолова «Чайка с продолжением».