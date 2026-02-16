Что напрашивается во второй сезон сериала «Слово пацана»

Михаил Орский сказал НСН, что в России очень мало экранизаций трагического времени 90-х годов, второй сезон «Слова пацана» мог бы исправить эту ситуацию.

Второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» может рассказать историю 1990-х годов, потому что это время — настоящий кладезь сюжетов, сказал НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский.

Режиссер Жора Крыжовников в своих соцсетях опубликовал пост с цифрой «2», намекнув таким образом на продолжение сериала «Слово пацана». В этой публикации он отметил актеров, занятых в проекте, что пользователи восприняли как сигнал к возможному выходу второго сезона.

Орский поделился, что поначалу сериал Крыжовникова отталкивал от себя слишком навязчивой рекламой.

«К "Слову пацана" у меня изначально возникло заочное неприятие. Становится неприятно, когда что-то слишком навязывают, когда о чем-то слишком настойчиво говорят. Так набила оскомину эта реклама, а потом я сел смотреть сам сериал и оторваться не мог! Меня интересовали две линии: режиссерские ходы, актерская игра, а также криминальные моменты. Интересовал детективный аспект! Если Крыжовников продолжит снимать "Слово пацана", я буду чрезвычайно рад! Напрашивается продолжение про 90-е, про времена ОПГ», — сказал собеседник НСН.

Он также назвал 90-е годы кладезем сюжетов для различных экранизаций.

«Меня обижает и расстраивает, что десятилетний период нашей страны, который принято называть "лихими 90-ми", мало экранизируют. У нас была волна сериалов про 90-е, которые сняты "по приколу". Это было показано с невинным юмором. А ведь это была трагедия нашей страны. Это бесконечный кладезь сюжетов», — добавил эксперт.

