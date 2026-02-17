Жюри основного конкурса Берлинале возглавил классик немецкого кино

Пока председатель жюри 76-го Берлинского кинофестиваля Вим Вендерс принимает удар за «аполитичные» высказывания, на проходящем параллельно кинорынке презентуют новые проекты Андрея Звягинцева и Данилы Козловского.

Жюри основного конкурса Берлинале возглавил классик немецкого и мирового кино, до недавнего времени многолетний президент Европейской киноакадемии Вим Вендерс. Он почти всегда появляется на Берлинале вне зависимости от того, участвуют в нем его фильмы или нет. Вендерс давно стал символом кино Германии и сумел в своей главной картине «Небо над Берлином» сказать то, что не по силам никаким политикам. После традиционной и вполне заурядной пресс-конференции жюри, где предсказуемо речь зашла о событиях в Газе, в адрес Вендерса и его жюри посыпались упреки. Берлинале слывет самым политизированным фестивалем, и мы часами в разные годы сидели в кинозалах, поглощая кино на злобу дня, в котором часто не было ни капли художественной ценности. Фестиваль постоянно упрекали за то, что политика для него приоритетна.

Вендерс избежал открытых политических высказываний, которых от него ожидали некоторые журналисты, говорил о том, что кино — противовес политике и не должно подменять работу тех, кто за нее отвечает. Член жюри и польский продюсер Ева Пушчинска сказала, что кино не сможет изменить мир, но способно воздействовать на людей.

Вскоре последовало заявление индийской писательницы, лауреата Букеровской премии за дебютный роман «Бог мелочей» (1997), сценариста Арундати Рой об отмене своего визита на Берлинале. Ежедневно выходящее в дни фестиваля издание Variety тут же сообщило об этом. Фильм 1989 года «Злоключения Энни» (режиссер — Прадип Кришен), снятый по сценарию Рой о жизни студентов архитектурного университета Индии, был заявлен в секции «Классика». Арундати также сыграла в нем одну из ролей.

Кадр из фильма «Чуураа» Евгении Арбугаевой

Ее удивило, что Вендерс и его коллеги по жюри не назвали происходящее в Газе «геноцидом». В своем открытом письме она высказалась о том, что кинематографисты и другие деятели искусства должны сделать все, чтобы разговор о преступлении против человечности не прекращался. Ей показалось недопустимым то, что жюри считает искусство вне политики. Арундати Рой родилась в штате Керала, в 16 лет переехала в Дели, где ей приходилось ради выживания собирать бутылки. Ее муж — кинорежиссер, и благодаря ему она тоже стала частью киноиндустрии. При этом Рой — активистка, автор общественно-политических эссе. В 2004 году ей вручили Сиднейскую премию мира. Двадцать лет назад она отказалась принять высшую литературную премию Индии по политическим мотивам.

Уже первые дни фестиваля свидетельствуют о том, каким многополярным стал мир, а режиссеры представляют фильмы, снятые в других странах, не на родине. Берлинале открылся комедией «Нет хороших мужчин» режиссера и сценариста, 35-летней уроженки Тегерана Шарбану Садат, переехавшей в Европу из Афганистана. Свой фильм она снимала не в Кабуле, хотя действие происходит там, а в Берлине. Благо современные столицы богаты на разнообразную фактуру. Садат уже участвовала в «Двухнедельнике режиссеров» в Каннах. Героиня ее нового фильма, оператор кабульского телеканала, снимает в основном непритязательные женские телешоу, но ей выпадет шанс поработать совсем в другом формате и основательно изменить свою личную жизнь.

Участвующие в конкурсе «Желтые листья» снял Илкер Чатака, родившийся в турецкой семье в Берлине. Снимал он тоже не на исторической родине, а в Германии. Режиссер другого конкурсного фильма «Шепотом» Лэйла Бузид — французский режиссер, но родилась в Тунисе. «Подрезку кустов роз» (ФРГ, Италия, Испания, Великобритания, США) снял бразильский режиссер Карим Айнуз, у которого алжирские корни. В недавнем Роттердамском кинофестивале участвовал бельгийский «Нестираемый» Сократа Сей-Вульфстана Дракоса. Это псевдоним режиссера из Азии, живущего в Европе, затрагивающего давние события вьетнамской войны. Его лица никто не видел, а в титрах — псевдоним из соображений безопасности.

В короткометражном конкурсе Берлинале участвует «Чуураа» (название связано с якутским эпосом «Олонхо») Евгении Арбугаевой, уроженки Якутии, а ныне известного фотографа из Великобритании. Снимала она в Арктике, в условиях вечной мерзлоты. В объективе — палеонтолог Айсен Климовский, которому открываются тайны прошлого через бивни и черепа древних животных. За камерой стоял брат режиссера Максим Арбугаев. Их короткометражный фильм «Выход» с участием биолога Максима Чакилева, наблюдавшего за моржами в условиях глобального потепления, был снят на берегу Чукотского моря и стал номинантом премии «Оскар» в 2023 году.

На кинорынке представляют «Минотавра» Андрея Звягинцева, над которым он работает после долгого молчания и болезни, грозившей смертельным исходом. На постере — слоган: «Мораль — это лабиринт». Представляет его крупнейшая мировая кинокомпания. Премьера, скорее всего, состоится в Каннах. В главных ролях снимались европейские актеры русского происхождения Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров. Данила Козловский представляет англоязычный ромком «С любовью из Лондона», где сам исполнил одну из ролей. В фильме снимались Харриет Слейтер и Сабрина Бартлетт. Это история музыканта, мечтающего вернуться на сцену. Работа над картиной продолжается, хотя съемки позади.