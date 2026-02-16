Представлены новые кадры «Мандалорца и Грогу»

Создатели предстоящего фильма «Мандалорец и Грогу» делятся новыми промоматериалами перед релизом ленты по вселенной «Звёздных войн».

© Чемпионат.com

Сегодня авторы представили четыре новых кадра из ленты, а уже завтра, 17 февраля, выпустят полноценный трейлер.

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

«Мандалорец и Грогу» расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — она озвучила Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера нового фильма по «Звёздным войнам» в зарубежных кинотеатрах состоится 22 мая 2026 года.