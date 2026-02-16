«Грозовой перевал» с Марго Робби встретил волну критики: что с фильмом не так

Пока любители английской литературы критикуют новый фильм Эмиральд Феннел за вольную интерпретацию сюжета, другие зрители отмечают эпатажную эстетику картины.

© globallookpress

В феврале в мировой прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов 2026 года — «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкоб Элорди в главных ролях. За несколько дней картина уже заработала в кинотеатрах больше бюджета на производство, при этом зрители неоднозначно приняли новую экранизацию известного произведения английской литературы.

В России картину покажут в формате предсеансового обслуживания с 19 февраля. Посмотреть ее можно будет лишь в нескольких киносетях.

Однако уже сейчас как российские, так и зарубежные СМИ наперебой отмечают, что в этой ленте немало эпатажа и эротики. Зрители же обращают внимание на отход от классического сюжета и особые детали, включая кожу Марго Робби крупным планом.

Неготический эпотаж

В прошлом роман английской писательницы Эмили Бронте «Грозовой перевал», признанный эталоном готической литературы, экранизировали в формате фильмов и сериалов больше 20 раз. Помимо классической истории, представленной в картине 1992 года с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом, также уже существует, например, версия 2011 года режиссера Андреа Арнольд. Картина интересна тем, что в ней воплощена также тема расизма.

Хотя об этой истории мести и нездоровой любви в кино уже сказано многое, новый фильм с Джейкобом Элорди и Марго Робби вызывал интерес еще в момент появления первой информации о проекте. Режиссером картины выступила Эмиральд Феннел. Среди ее прочих режиссерских работ, к примеру, психологический триллер и черная комедия «Солтберн» о социальном неравенстве и опасной одержимости.

Ее «Грозовой перевал» имеет мало общего с произведением Эмили Бронте. По признанию режиссера, фильм скорее является лентой по мотивам книги. Именно этим объясняются как визуальные решения, несвойственные времени, описанному в самом романе, так и обилие эротических сцен.

Новый фильм буквально кишит художественными деталями, которые совсем не ассоциируются с английской классикой. К примеру, в комнате Кэти, героини Марго Робби, можно увидеть стены под цвет кожи актрисы. Для реализации этой идеи художник-постановщик Сьюзи Дэвис действительно обращалась к Робби с просьбой прислать детальные фотографии ее рук и вен в высоком разрешении.

Эпатаж, эротика и песни Charli XCX среди саундтрека, судя по кассе, пошли картине только в плюс. Как сообщает издание Variety, драма уже заработала 82 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете в 80 миллионов долларов . Однако отзывы на фильм противоречивы.

Мискат и сокращения сюжета

В соцсетях картину критикуют не только за эстетику и художественные решения, но также за существенное сокращение сюжета. История Кэтрин и Хитклиффа в книге Бронте — начало развития сюжета. За смертью героини следует рассказ о судьбе следующего поколения, включая дочь Кэтрин. Однако фильм Феннел обрывается именно на моменте смерти героини. Режиссер объясняет такое решение стремлением уместить довольно объемный роман в два часа хронометража.

Хотя такой подход лишает второго главного героя, Хитклиффа, шанса на искупление, Феннел подчеркивает, что ее вариант является законченным произведением и не предполагает продолжения. Таким образом, существенная часть книги в экранизацию попросту не вошла, и такое обращение с классическим сюжетом не порадовало некоторых зрителей.

Также огорчил и подход к кастингу. Кэтрин Эрншо в романе умирает довольно в раннем возрасте, еще до 20 лет. Марго Робби же, как известно, уже 35 лет. Режиссер со своей стороны уточняла, что Кэтрин в ее фильме — харизматичная героиня с неоднозначной моралью. Она может быть своенравной и жестокой и при этом остается неотразимой. Потому сыграть эту роль могла только актриса, которая обладает мощной внутренней энергией, а у Марго Робби этой энергии с избытком.

Впрочем, само существование подобной претензии в соцсетях подтверждает, что не все готовы принять актера старше 30 лет в роли более молодого героя. В российском кино за подобный мискаст, к примеру, критиковали «Онегина» Сарика Андреасяна.

Не всем зрителям понравился и Джейкоб Элорди в роли Хитклифф. Досталось 28-летнему актеру не за возраст, а за отсутствие визуального сходства с героем, который по книжному описанию должен быть темнокожим, черноволосым и черноглазым.

Помимо прочего, не всем пришлась по душе промо-кампания картины. Пока часть интернет-пользователей с упоением рассматривает модные образы, в которых Робби и Элорди предстали на мероприятиях по продвижению фильма, другие пользователи отмечают чрезмерное взаимодействие на публике между актерами.

Без высказываний, подогревающих интерес к эротической адаптации Бронте, в промо тоже не обошлось. К примеру, в интервью для издания Fandango Робби призналась, что стала зависима от партнера.

«Я ловила себя на том, что постоянно ищу его взглядом. Это выбивало меня из колеи, я чувствовала себя потерянной — как ребенок без своего одеяла или чего-то родного», — заявила она.

Элорди со своей стороны признался, что восхищался партнершей и подчеркнул, что на площадке у них была «обащая одержимость».

Что-то положительное

Впрочем, выход любой новой экранизации всегда повышает интерес к литературному первоисточнику. Этот случай не стал исключением. Согласно статистике книжного сервиса «Кион Строки», в январе 2026 года пользователи стали уделять чтению произведения «Грозовой перевал» в четыре раза больше времени, чем в тот же месяц годом ранее. Произведение впервые опередило по читаемости известный роман Шарлотты Бронте, сестры Эмили Бронте, «Джейн Эйр».

Со своей стороны, аналитики «Авито» тоже сообщили НСН, что продажи «Грозового перевала» выросли в 2,5 раза в январе 2026 года относительно прочих месяцев. Федеральная сеть «Читай-город» подтверждает тенденцию.

«Наиболее высокую динамику роста с начала этого года показала Эмили Бронте +78% к прошлому году. В рейтинге популярности лидирует Эмили Бронте, за ней следуют Шарлотта и Энн», — уточнила НСН пресс-служба сети.

Отмечается, что суммарные продажи произведений сестер за 2025 год достигли 75 тысяч экземпляров. Популярность Шарлотты и Энн Бронте выросла на 22%. Наибольшую популярность набирают менее известные произведения. К примеру, продажи романа «Шерли» Шарлотты Бронте выросли вдвое.