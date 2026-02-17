Экранизация «Грозового перевала» всколыхнула интерес к первоисточнику

Роман «Грозовой перевал» стал самым читаемым произведением сестер Бронте среди россиян. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе книжной сети «Читай-город».

© кадр из фильма «Грозовой перевал»

Продажи книги Эмили Бронте увеличились на 78 процентов по сравнению с 2025 годом. Также читатели из России заинтересовались романами Энн Бронте («Агнес» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла») и произведениями Шарлотты Бронте: «Шерли» и «Учитель».

Популярность этих писательниц выросла на 22 процента, а суммарные продажи романов всех трех сестер к концу 2025 года достигли 75 тысяч экземпляров. На интерес сильно повлияла экранизация «Грозового перевала», которая вышла в мировой прокат 12 февраля, передает агентство городских новостей «Москва».

На экраны вышел фильм «Грозовой перевал» с известными актерами Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Сюжет основан на одноименном романе английской писательницы Эмили Бронте, вышедшем в 1847 году. О чем эта лента и как ее снимали — в отдельном материале «Вечерней Москвы».