Домогаров ответил, каким будет фильм «Отель "У погибшего альпиниста"»

Режиссер рассказал, что картина при этом не будет строго следовать оригинальному тексту братьев Стругацких

Фильм "Отель "У погибшего альпиниста" по мотивам одноименного произведения братьев Стругацких сохранит язык писателей, однако не будет строго следовать оригинальному тексту. Об этом в беседе с ТАСС рассказал режиссер картины Александр Домогаров - младший.

"Я всегда заявлял, что фильм [создан] именно по мотивам повести. Мы читали и вдохновлялись не только повестью, но и двумя сценариями самих Стругацких. Получается три источника, а остальное - это наши интерпретации, то, как мы видели и хотели бы эту историю рассказать. <...> Я надеюсь, что все-таки это по большей части остается отелем "У погибшего альпиниста" с узнаваемыми героями, хотя они и немножко деформировались. Но мы старались сохранить сложный язык Стругацких, и мне это нравится. Я надеюсь, что зритель это сможет услышать, потому что тут во многом кино надо слушать", - сказал он.

Режиссер рассказал, что во время съемок исполнитель главной роли Евгений Цыганов приходил на площадку с оригинальной книгой, "вытаскивая" из нее реплики, которые были убраны из сценария в пользу сокращения, и призывал добавить их в фильм. Как отметил Домогаров, актер призывал сохранять сцены с оригинальными фразами "на всякий случай".

"Я здесь благодарен абсолютно, это очень правильный подход, что даже актеры помогали сохранить этот красивый язык. Я не знаю, уловят ли это зрители, которые читали. Я думаю, что фанаты книжки нас не полюбят, ведь то, что мы сделаем, не похоже на то, что они представляли. У всех во время прочтения свое кино в голове", - сказал он.

По словам Домогарова, большинство сцен создавалось в павильонах в Москве. Также для съемок было достроено под стиль отеля здание в Подмосковье, а заключительный этап проходил в городе Владикавказ в Северной Осетии. Всего процесс занял около 46 съемочных дней. Монтаж начался еще во время съемок. По словам собеседника, его цель - завершить этот этап к концу апреля, чтобы приступить к графической части.

"Там очень большой объем. <...> Нужно закончить монтаж, утвердиться с продюсерами и отдать на графику, которая, конечно, у нас набежала, потому что мы снимали не в реальных локациях", - поделился режиссер.

Александр Домогаров - младший надеется, что "картину, которую мы сделали с большим количеством людей и усилий и большой творческой командой, посмотрело как можно больше людей".

"Если кино кого-то заинтересует, и его можно будет показать за границей, это было бы прекрасно. Будем надеяться", - заключил Домогаров, комментируя высказывание продюсера картины Рубена Дишдишяна о надеждах выйти в международный прокат.

Выход картины запланирован на 28 января 2027 года.

Сюжет и актерская команда

Главную роль полицейского Петера Глебски в картине играет Евгений Цыганов. В актерском составе также приняли участие Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алена Михайлова, Лев Зулькарнаев. Сюжет повести братьев Стругацких рассказывает историю полицейского инспектора, приехавшего в горный отель расследовать еще не совершенное убийство. В России произведение было впервые экранизировано в 1979 году. Тогда режиссером картины выступил Григорий Кроманов.