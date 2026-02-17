Кто и зачем снимает первый в России полнометражный мультфильм о Булгакове

Один из победителей "Золотого орла" за 2025 год - анимационный фильм "БУЛГАКОВЪ" киностудии "Синемаскоп". Двадцатиминутная лента - своеобразный фильм-пилот будущего большого метра, над которым сейчас работает команда во главе со Станиславом Соколовым, режиссером знаменитых фильмов "Черно-белое кино" "Буря", "Зимняя сказка"… За сериал о Шекспире - он получил американскую телевизионную премию "Эмми". Он же снял знаменитую "Гофманиаду", также отмеченную "Золотым Орлом". И вот теперь - булгакиана, авторское размышление о мирах писателя - реальных и воображаемых. "РГ" узнала у режиссера - зачем его Булгакову куклы и твердый знак.

Станислав Михайлович, анимация - история долгоиграющая, и если художник берется за какую-то тему, то значит она ему действительно близка. Чем вам близок Булгаков?

Станислав Соколов: В "Гофманиаде", над которой я работал с перерывами 17 лет, мне было интересно гофманское "двоемирие". Наш герой жил в реальности небольших немецких городов, работал юристом, но за карикатуры на власть имущих часто изгонялся в совсем крохотные городки, и эту реальность он ненавидел, но была и вторая реальность - здесь он прятался и спасался от первой, это - его воображение, фантазии, мечты. И тот и другой мир нам удалось удачно выразить в фильме.

Дальше мне было интересно проследить последователей Эрнста Теодора Амадея Гофмана в России. В 20-е годы прошлого века появились "Серапионовы братья", которые даже название своего объединения заимствовали у Гофмана, это и Каверин, и Зощенко, и Олеша, и многие другие. Но все-таки Булгаков оказался, на мой взгляд, самым ярким последователем Гофмана, он не только сумел найти слова и приемы, чтобы выразить то революционное и военное время, в котором жил, но и смог заглянуть в будущее. В его пьесе "Блаженство", где действие происходит в 2222 году, в мире уже наступил коммунизм, туда и прилетают на машине времени изобретатель с друзьями, а вокруг Кремля и рядом с ним, в престижном квартале "Блаженство", летают обитатели на аппаратах, которые я бы назвал дронами. Изобретатель быстро понимает, что даже в благополучном на первый взгляд будущем легко проститься со своей свободой.

"Мастер и Маргарита" тогда и вовсе - роман-пророчество…

Станислав Соколов: В этом романе Булгаков остро высмеивает вороватых руководителей, с виду вполне благообразных, призывает воображаемую нечистую силу, чтобы освободить столицу от не менее опасных реальных бесов и коварных злодеев. А "Собачье сердце" со Швондером и Климом Чугункиным! Проза Булгакова кажется мне гораздо острее и современнее, чем многие произведения наших нынешних писателей. Мысли и воздействие произведений Михаила Афанасьевича сегодня стали еще актуальнее и легко переносятся сегодняшними читателями на наш теперешний мир.

Мысли, идеи писателя действительно легко переносятся на теперешний мир… Также легко, как оказалось, они переносятся на язык анимации. Даже странно, что раньше в нашей стране не было мультфильма о Булгакове или по Булгакову.

Станислав Соколов: Была попытка сделать мультфильм по повести "Роковые яйца", но - не очень удачная, да и студия "Союзмульфильм" в те времена была в глубоком кризисе.

Помните, рассказ "Площадь на колесах"? Из-за нехватки жилья в столице, люди, а потом и целые семьи, селятся в трамвае - вместе со своими картинами, чайниками. Такие вещи сразу просятся в анимацию, где всегда хорошо соседствуют гротеск, юмор и просматривается действительность. Впрочем, мы стараемся не пересказывать мастера, мы пытаемся понять глубокий и всегда актуальный смысл его произведений.

Интересно было наблюдать за анимированным советскими писателями - Алексеем Толстым, Кавериным…

Станислав Соколов: Окружение Булгакова - отдельный, интересный сюжет. Это были люди, которые друг друга всегда поддерживали. Та же редакция газеты железнодорожников "Гудок", где трудился писатель, была чрезвычайно дружной. И почти все ее авторы, кстати, проникли во МХАТ. Олеша, Каверин, следом за самим Михаилом Афанасьевичем. Станиславского как-то спросили, есть ли среди авторов Художественного театра рабочие, и он ответил - да, вот железнодорожник Булгаков…

Но в фильме также есть Луначарский, Троцкий… Где грань между гротеском и карикатурой?

Станислав Соколов: Нам было важно, чтобы кукольный мир, с помощью которого мы говорили о реальности, сочетался с рисованными эпизодами фильма, с миром воображений, мечты, фантастических превращений. И мы все-таки смогли создать, прорисовать условное пространство, где все эти миры уживаются.

Это было не просто, но и нашему герою приходилось не просто. Однако он создавал такие высокохудожественные произведения, что власть отменить их могла далеко не всегда, более того, она по-своему ему сочувствовала, считала его правду полезной.

И все-таки Булгакову от власти доставалось…

Станислав Соколов: Да, он многое прошел, но важнее для нас, что писатель выстоял, отсюда, кстати, у нас в конце титра фильма "ер", хотя в советское время этот знак на конце слов был уже упразднен. Булгаков - это твердый знак нашей литературы.

Сегодня, когда видишь фильм "ручной работы", в котором годы тратятся на прорисовку того или иного эпизода, невольно хочется спросить у авторов - а не пробовали взять в помощники ИИ?

Станислав Соколов: Во ВГИКе я заведую кафедрой анимации и компьютерной графики, и мы всех студентов в обязательном порядке обучаем ИИ. Потому что это действительно ускоряет работу. Будь искусственный интеллект во времена Булгакова, думаю, он бы воспользовался им - быстрее находил бы материалы, которые приходилось выискивать в библиотеках, прикидывал бы варианты развития своих сюжетов.

Но "Мастера и Маргариту" ИИ бы не создал, потому что он в принципе не понимает - как создавать что-то авторское, то, чего до него никогда не было.

Что касается кукольной анимации - тут интересно. ИИ не понимает, что такое условная стилистика куклы и пытается сделать ее похожей на человека. Поэтому тут его еще нужно образовывать, учить, будем и этим заниматься, а пока продолжим делать фильм, опираясь на собственный интеллект.

В мире отечественной анимации, по-вашему, сегодня ренессанс или упадок?

Станислав Соколов: Сегодня мода на анимацию. Есть даже предварительное решение сделать анимационные студии, в том числе кукольные, в каждой библиотеке России. Если это действительно случится, то это будет большим вкладом в наше будущее. Любая анимация, которая делается вручную, полезна для ребенка, она развивает моторику, которая не дает мозгу деградировать.

И в целом анимационных студий в стране становится больше, многие пользуются господдержкой, особенно если мы говорим об индустриальной анимации - о сериалах. Разумеется, это не те цифры, что были в СССР, когда на детях не экономили, но тоже неплохо.

Но что радует, пока еще остаются люди, готовые работать в авторской анимации без денег - ради мощной, объединяющей идеи. Ради того же Булгакова, например. Все понимают - искусство требует в том числе человеческих жертв.

Впрочем, нам грех жаловаться - нас поддержал и Минкульт, благодаря чему мы сделали пилотную часть, нас поддерживает теперь Фонд кино… И если все будет хорошо, то весь фильм мы сможем закончить - приблизительно к году 2031-му, к 140-летию писателя.

Справка "РГ"

Станислав Соколов - родился в 1947 году в Москве, в 1972-м окончил художественный факультет ВГИКа. Его первой работой в кино стал мультфильм "Жил-был Козявин", на котором он выступил в качестве художника-аниматора. В 1977 дебютировал в режиссуре мультфильмом "Догада". Сотрудничал с BBC и S4C на цикле фильмов по В. Шекспиру и проекте "Чудотворец". Заслуженный деятель искусств РФ. Профессор ВГИКа, заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики.