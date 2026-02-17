Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» вышел в онлайне

17 февраля состоялся цифровой релиз фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — единого фильма Квентина Тарантино. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и в других стримингах.

Таким образом, картина добралась до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в прокате около $ 6 млн, а в само переиздание также вошёл новый анимационный сегмент, который длится около семи минут.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.