Михалков ответил критикам новых детских фильмов

Никита Михалков отреагировал на критику фильмов для детей от Певцова и Драпеко. Режиссер в своей программе «БесогонТВ» ответил на претензии артистов, касающиеся новых детских картин, таких как «Чебурашка» и «Бременские музыканты».

© duma.gov.ru

Дмитрий Певцов высказал мнение, что «Чебурашка» – это коммерческий проект, не имеющий отношения к детскому кино. Елена Драпеко предложила отменить статью закона о культуре, ограничивающую вмешательство государства в творческий процесс, чтобы обеспечить контроль над детским репертуаром.

Михалков парировал, указав на многоступенчатую систему государственного регулирования кинопроизводства: от сценарной группы и питчинга до экспертного и попечительского советов, получения субсидий и прокатного удостоверения. По его словам, государство уже активно участвует в формировании кинопроцесса, пишет Царьград.

Режиссер подчеркнул, что основная ответственность за воспитание детей и формирование их вкуса лежит на родителях. Государство не может заменить семью в этом процессе, так как чиновники не способны донести до каждого ребенка понятия добра и зла.

Вместе с тем, Михалков признал право государства устанавливать общие ценностные рамки, но предостерег от навязывания конкретных сюжетов творческим деятелям, назвав это «концом искусства».