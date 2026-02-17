Вышли постеры с главными героями фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» представил постеры с главными героями будущего фильма «Король и Шут. Навсегда». Лента про знаменитую музыкальную группу выйдет в кинотеатрах России уже 19 февраля.

Постеры с героями фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Навсегда» выступит прямым продолжением сериала «Король и Шут». Сюжет ленты расскажет, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв, а Гоша Куценко сыграет главного злодея — безумного психоаналитика и очень коварного персонажа.