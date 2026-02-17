Известно расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Уже 27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Эпизод Дата выхода