$76.7490.87

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Чемпионат.com

Уже 27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Известно расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
© Чемпионат

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 1 мая.

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 27 февраля
  • 2-я серия 6 марта
  • 3-я серия 13 марта
  • 4-я серия 20 марта
  • 5-я серия 27 марта
  • 6-я серия 3 апреля
  • 7-я серия 10 апреля
  • 8-я серия 17 апреля
  • 9-я серия 24 апреля
  • 10-я серия 1 мая