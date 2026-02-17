Известно расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Уже 27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».
Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 1 мая.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 февраля
- 2-я серия 6 марта
- 3-я серия 13 марта
- 4-я серия 20 марта
- 5-я серия 27 марта
- 6-я серия 3 апреля
- 7-я серия 10 апреля
- 8-я серия 17 апреля
- 9-я серия 24 апреля
- 10-я серия 1 мая