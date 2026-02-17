Что известно о фильме «День разоблачения» Стивена Спилберга

Фильм «День разоблачения» — один из самых ожидаемых проектов 2026 года. Это новая картина режиссера Стивена Спилберга, который известен по кассовым лентам вроде «Трансформеров», «Челюстей», «Спасти рядового Райана» и «Парка Юрского периода». О сюжете новинки пока мало что известно, но в сети полно фанатских теорий. «Лента.ру» разбиралась, что известно о «Дне разоблачения»: когда он выйдет, кто в нем сыграет и чего ждать от сценария.

© Lenta.ru

«День разоблачения»: главное

Фото: Лента.ру

Дата выхода

О том, что Стивен Спилберг режиссирует новый фильм, стало известно еще весной 2024 года. Названия у этой картины тогда не было, однако сообщалось, что сценарий к нему напишет Дэвид Кепп.

Первоначально премьера научно-фантастического фильма была запланирована на 15 мая 2026 года, но позже дату релиза перенесли. 10-12 июня 2026 года состоится премьера «Дня разоблачения» в разных странах.

Например, 10 июня фильм выйдет в прокат во Франции и Бельгии, 11 июня — в Италии, Австралии и Бразилии, а 12 июня — в Индии, Канаде и США.

На каких площадках смотреть

Созданием фильма занимается компания Universal, которая ушла из России, поэтому «День разоблачения» вряд ли появится в официальном прокате. Однако его могут показать в кинотеатрах страны в рамках серого проката.

Кроме того, вскоре после официальной премьеры фильм может стать доступен в онлайн-кинотеатрах.

Трейлер

Первый трейлер фильма «День разоблачения» вышел в декабре 2025 года.

Сюжет

Подробности о сюжете фильма пока держатся в секрете. Из трейлера понятно, что речь в картине пойдет о столкновении человечества с инопланетянами. Но это будет проект не о войне цивилизаций и не об апокалипсисе из-за внеземного вторжения. Спилберг сфокусируется на том, как люди реагируют на внезапное разоблачение существования пришельцев.

Официальный синопсис дразнит зрителя простым, но тревожным вопросом: «Если бы вы узнали, что мы не одни, если бы кто-то показал вам это, доказал вам это, испугало бы это вас?»

«Этим летом правда станет известна семи миллиардам человек. Мы приближаемся к… Дню разоблачения», – официальный синопсис фильма «День разоблачения»

Кроме того, трейлер дает намеки на события, которые могут происходить в «Дне разоблачения». Например, во время сцены, где ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити (персонаж Эмили Блант) пытается зачитать свой текст на камеру, кажется, будто в нее вселяется инопланетянин: вместо голоса раздаются жуткие, потусторонние щелчки, не похожие на человеческую речь ни на одном языке.

Кроме того, в трейлере показан своего рода командный центр, которым управляет потенциально злодейский (или, по крайней мере, неправильно понятый) персонаж Колина Ферта. А герой Джоша О'Коннора настаивает, что «люди имеют право знать правду».

Фото: Лента.ру

Фанатские теории о сюжете

Так как сюжет держится в секрете, а трейлер только добавил вопросов, пользователи сети стали самостоятельно придумывать теории о том, про что может быть «День разоблачения».

Пришельцы среди людей

В синопсисе сказано, что правду узнают семь миллиардов человек, однако на данный момент население Земли уже превысило эту отметку и достигло 8,3 миллиарда. Некоторые фанаты решили, что это намек: остальные 1,2 миллиарда жителей нашей планеты — не земляне, а гуманоиды из будущего, которые вернулись в прошлое.

Эту теорию подтверждает интервью Стивена Спилберга от 2023 года, в котором он предположил, что инопланетяне — это люди, которые вернулись на 500 тысяч лет назад в качестве «антропологов», чтобы задокументировать поворотный век в нашей истории.

«День разоблачения» — тайное продолжение «Близких контактов третьей степени»

Научно-фантастическая драма Спилберга «Близкие контакты третьей степени» вышла в 1997 году. Как и новый фильм режиссера, картина рассказывает о том, как человечество узнает, что оно не одиноко во Вселенной.

Фото: Лента.ру

Поклонники считают, что отсылкой к этому фильму может быть рабочее название будущего проекта — «Тарелка». По мнению фанатов, так Спилберг мог намекать на огромные спутниковые тарелки, которые использовало правительство в «Близких контактах третьей степени». Также пользователи сети заметили похожие черты в поведении животных из старого фильма Спилберга и трейлера его нового проекта.

Спилберг работает с правительством

В соответствии с другой теорией, «День разоблачения» якобы должен подготовить человечество к реальному раскрытию информации о существовании инопланетян. Эту версию объясняют тем фактом, что официальные лица в США в последние годы все чаще говорят об НЛО.

НЛО — нечеловеческий интеллект

Поклонники обратили внимание на то, что в тизере «Дня разоблачения» много внимания уделяют животным. На основе этого они предположили, что инопланетяне могут быть не пришельцами с другой планеты, а нечеловеческим разумом, который наблюдает за людьми через животных и не представляет угрозы. На это, кстати, намекает и постер к картине — на нем Эмили Блант изображена на фоне прозрачного силуэта птицы.

Фото: Лента.ру

Актеры и роли

Из-за того, что сюжет «Дня разоблачения» остается в секрете, на данный момент неизвестно, какие именно роли сыграют многие актеры. А если и известно что-то об их персонажах (например, профессия, как в случае с героиней Эмили Блант, которая ведет прогнозы погоды), их имена так и не называют.

При этом точно известно, что в фильме снимались: