В "Сенеже" стартовала образовательная программа для режиссеров и продюсеров

Образовательная программа "Мастерская управления событиями" для режиссеров и продюсеров начала свою работу в "Сенеже", объединив 80 участников из 21 региона РФ, а также из Франции, Финляндии, Абхазии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Итогом программы станут реальные проекты, которые воплотят в 2026 году - от ArtMasters до мероприятий на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Организаторами обучения стали "Мастерская новых медиа" и консалтинговая группа "Полилог". Это уже второй образовательный поток для создателей событий, режиссеров и продюсеров массовых мероприятий, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Главная особенность нового потока в том, что участники уже работают над мероприятиями за рубежом или организуют события в России для иностранной аудитории. За время обучения они улучшат свои проекты культурных мероприятий до международного уровня.

"Мастерская управления событиями" - первый в России образовательный проект, нацеленный на развитие компетенций для продвижения значимых для государства смыслов и поддержку в создании мероприятий международного уровня. Обучение проходит очно в Москве и будет длиться три модуля по шесть дней каждый. В программе - встречи и мастер классы с участием известных продюсеров, режиссеров, медиаменеджеров и государственных деятелей. Выпускники предыдущего потока провели более 200 мероприятий федерального и регионального уровней.