Каким получился фильм «Любовный апокалипсис»

Обеспокоенность человечества изменением климата и грозными испытаниями, которые все чаще предъявляет нам природа, приобретает истерические черты. В экзотике протеста канадский фильм режиссера Энн Эмон "Любовный апокалипсис" превзошел даже упертую Грету Тумберг.

© Российская Газета

Сорока с чем-то-летний холостяк Адам Трембли (Патрик Ивон) живет во франкоязычном Квебеке, содержит собачий питомник и страдает приступами тревоги, обуревающей его в связи с участившимися торнадо и предстоящей гибелью планеты. В этой встревоженности с ним безусловно солидарны и зрители в кинозале, уже атакованные и пандемией, и социальными катаклизмами, и невиданными по размаху капризами природы - фильм вполне актуален, и он попал в программы Каннского фестиваля.

...Купив терапевтическую лампу от бессонницы и разбив ее, Адам звонит в Онтарио, в службу техподдержки, и его очаровывает голос ответившей ему сотрудницы с нежным именем Тина (Пайпер Перабо). Ее тоже заинтересовал странный клиент, решивший излить незнакомке свою встревоженную душу. В этом пункте фильм абсолютно предсказуем: мы понимаем, что одинокий холостяк нашел близкую натуру, и любовь нечаянно нагрянет. Вовремя разбушевавшаяся природа этому процессу поможет: в момент телефонного разговора в Онтарио происходит землетрясение и, услышав крики, Адам не раздумывая мчится в отцовской машине через много миль на помощь. Можно не уточнять, что обладательницу голоса герой легко вычислит в толпе растерянных, лишившихся крова людей. Два одиночества встретятся воочию. Режиссера волнует беспечность человечества, на краю пропасти живущего так, словно ничего не происходит.

Второе одиночество фигурально: у Тины есть муж и дети, но нет счастья. Поэтому неотвратима близость. На этом можно было бы завершить рассказ о нашедших друг друга людях, но режиссер Энн Эмон помнит, что делает фильм о проблемах глобальных масштабов, и картину начинают сотрясать тектонические сдвиги в самых базовых слоях ее сценария. Появляются сомнамбулические видения снежных пустынь, где бродят герои, возникают сцены ареста главных персонажей антинаркотическим патрулем, от которого Тина с Адамом ускользают неправдоподобно легко. Звуковые установки кинотеатра исторгают утробные хрипы гибнущей планеты, и в этом предапокалиптическом бедламе наибольшую выдержку демонстрируют Адамовы собаки, которых вогнать в истерику так и не удалось.

Актуальность фильма подчеркивают азиатские черты одной из дочерей Тины - намек на то, что кто-то из супругов сплоховал и пришлось брать приемных детишек. Но эта тема, проскользнув, так и не будет развита. А воссоединение двух мятущихся душ будет подано с сюрреалистическим неуклюжим комизмом, который должен напомнить, что перед нами в какой-то степени еще и комедия.

Автору фильма не откажешь в прозорливости - ей видятся смысловые галлюцинации даже в двуязыкости Канады: герои постоянно пересекают границу Квебека и Онтарио, и не говорящий по-английски Адам должен общаться с родителями Тины с помощью перевода, мотив вавилонского столпотворения дополнит симфонию глобальной катастрофы. Обыграно и имя Адама, в лице Тины нашедшего свою Еву - на афише эти двое уже в библейских кущах. К любовному сюжету привязана даже новейшая тема искусственного интеллекта: сюжет вот-вот покатится по рельсам фильма Спайка Джонса "Она" про любовь человека к женоподобному роботу, но Тина решительно прервет цепь таких ассоциаций - она не машина.

Глубину исследования нынешнего состояния нашего мира должны обеспечить пространные монологи Адама - в разговорах с телефонной Тиной, с равнодушной ко всему женщиной-психиатром, наедине с собой. Это монологи накаленные и пугающие не только близкими перспективами человечества, но и психическим состоянием героя, которое, однако, нимало не тревожит автора картины. Напротив, она постоянно подчеркивает легкомысленность обитателей Земли, на краю пропасти живущих так, словно бы ничего особенного не происходит. Полубезумный в своих порывах Адам оказывается как бы провидцем, поэтому он так счастлив, найдя способную его понять Еву.

Как любое актуальное послание человечеству, фильм Энн Эмон был принят фестивальным зрителем очень тепло. Теперь он выходит на экраны российских кинотеатров.