«Умрет» по команде: специалист рассказал, как снимают лошадей в кино

Ну вот, доползли, а теперь поскачем. Год Змеи закончился — эстафету у него принял год Лошади. Из всех символов восточного календаря этот (наряду с Собакой) — самый нам близкий. Еще бы: ведь такие животные издавна стали очень важной частью человеческого существования. Потому и темы, связанные с ними, весьма многочисленны. Сегодня мы выбрали одну эксклюзивную: лошади в отечественных фильмах. Уж на экране-то четвероногие непарнокопытные «наследили» изрядно.

Дергай и подсекай!

Воистину эпохальной для нашего «конного» кинематографа стала приключенческая лента «Смелые люди» (1950). А «спровоцировал» ее появление сам товарищ Сталин.

Однажды Иосиф Виссарионович, посмотрев очередной американский вестерн, произнес:

«Идей там никаких, но как лихо закручено! Неужели у нас некому создать такой же фильм?»

Намек вождя был понятен, и уже вскоре приступили к работе над российским «безыдейным» боевиком.

Сценарий «Смелых людей» и впрямь не отличается особой сложностью. На экране показана история о том, как во время войны работники конезавода, организовав партизанский отряд, совершают налеты на гитлеровцев. Таким образом главной изюминкой картины стали действия всадников, выполняющих умопомрачительные трюки.

Для осуществления такой задачи к съемкам привлекли цирковую конную группу под руководством Алибека Кантемирова. Именно с участием этих виртуозов верховой езды и были сняты многие эффектные сцены.

Скакунов для «Смелых людей» отбирал чуть ли не лично «главный кавалерист страны» — маршал С.М.Буденный. Причем данный процесс наверняка оказался для него морально очень тяжелым. Ведь, согласно утвержденному плану, предполагалось, что при выполнении сложных номеров будут неминуемо загублены несколько лошадей. То есть Семен Михайлович понимал: своим выбором он обрекает кого-то из четвероногих красавцев на смерть!

Кадр из фильма «Смелые люди»

Впрочем, в итоге обошлось без жертв: благодаря умелым действиям Кантемирова и его команды за время работы над картиной ни одно животное не пострадало. Дело в том, что руководитель группы разработал для имитации наиболее опасных ситуаций особые приемы. Самый известный из них — так называемая подсечка, когда «сраженное пулей» животное на всем скаку рушится вместе со всадником на землю, а порой при этом еще и кувыркается через голову.

Как рассказывал корреспонденту «МК» заслуженный ветеран каскадерского цеха, техника подсечки в следующем. На передние ноги лошади повыше копыт надеты кольца, а к ним прикреплены тонкие ремни — штрабаты. Всадник во время исполнения трюка держит одной рукой повод, а другой — эти ремешки. В нужный момент он дергает за штрабаты и тем самым подгибает ноги коня. Тот, двигаясь по инерции, сперва уходит на колени и далее заваливается набок или даже совершает кувырок. Сам каскадер при этом, заранее подготовившись к лошадиному кульбиту, отталкивается от стремян и эффектно вылетает из седла.

Важное правило безопасности при съемках кадров с подсечкой: лошадей для них обязательно тренируют выполнять подобный фокус. И делают это поначалу на песке или на участках рыхлой земли, чтобы животное почувствовало, что падение не грозит болью и травмами. Скакун в процессе такого обучения привыкает соответствующим образом группироваться, что снижает риск получения повреждений.

Впоследствии подсечки, придуманные Кантемировым, зрители увидели во многих популярных фильмах. Подобный же метод использовался и зарубежными каскадерами. Позднее в западном кино появилось правило: чтобы пощадить нервы зрителей, наиболее переживающих за животных, каждая сцена с подсечкой должна включать себя и кадры, на которых видно, что упавшая лошадь потом самостоятельно встает и убегает прочь, то есть с ней ничего страшного не произошло. Хотя в США даже столь наглядная демонстрация благополучного исхода трюка не помогла: некоторое время назад там под напором зоозащитников вообще решили запретить подсечки в кино, заменив их другим приемом, считающимся менее опасным, — так называемым завалом лошади (о нем разговор впереди), а то и вовсе компьютерной графикой.

Кавалерист Абдулла

Среди наиболее популярных советских фильмов, где фигурируют лошади, конечно же, «Белое солнце пустыни». А в этом боевике один из самых заметных всадников — предводитель банды Абдулла. На экране он лихой джигит, но реально ситуация была совсем иной. Исполнителю роли до работы в картине про приключения красноармейца Сухова вообще не доводилось сидеть в седле.

Режиссер Владимир Мотыль впоследствии вспоминал, как при первой пробе намеченного им в «главные злодеи» Кахи Кавсадзе попросил актера проскакать на коне. Тот вполне успешно сделал круг верхом, однако нормально спрыгнуть на землю не получилось: запутался в стремени и упал. Лишь тогда Кахи признался, что он сел на лошадь первый раз в жизни.

Все-таки одного актерского энтузиазма оказалось недостаточно. Отсутствие опыта верховой езды в некоторых сценах подводило Кавсадзе. Встречаются упоминания о том, как во время очередного дубля лошадь сбросила актера. А в другом случае…

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Эта ситуация даже запечатлена на пленке: документалисты снимали репортаж со съемочной площадки нового приключенческого фильма. В тот момент работали над эпизодом, когда Абдулла и его «войско» обнаруживают, что Сухов с гаремом спрятался внутри пустого нефтеналивного бака. После безуспешных попыток своих людей открыть его горловину, чтобы добраться до беглецов, персонаж Кавсадзе подъезжает к баку и с досады несколько раз стреляет в него из маузера. Один дубль, второй… И все — неудачно. Конь пугается выстрелов (хотя они, конечно, холостые), шарахается, а не слишком умелый всадник не может его удержать на месте и едва не вылетает из седла. Вот тогда и придумали режиссер с оператором иной вариант. Для следующего дубля Абдуллу посадили верхом на… габаритного помощника режиссера, который и исполнил (само собой, не попадая в кадр) роль лошади предводителя контрабандистов.

В массовых конных сценах «Белого солнца…» участвовало порой по нескольку десятков всадников. К такой работе привлекли профессиональных кавалеристов. Увы, один каскадер при выполнении очередного сложного трюка погиб — как сказано во всех источниках, из-за нарушения правил техники безопасности.

Сладкая роль

Порой на съемках фильмов с участием лошадей их создателям приходилось проявлять чудеса смекалки, которые в совокупности со знанием повадок и слабостей этих четвероногих актеров позволяли добиться желаемого результата.

Вот популярный советский боевик «Неуловимые мстители». Очень динамичная сцена: Данька (роль исполнил Виктор Косых), который гонится за атаманом Лютым, пробегает по крыше дома и прыгает оттуда вниз — прямо на одну из лошадей, стоящих во дворе. Проблема возникла вследствие недисциплинированности животных: они никак не хотели стоять строго на намеченной позиции, и пока Данька после команды «Мотор!» бежал, успевали переместиться то в одну сторону, то в другую. Из-за этого герой, «неуловимый мститель», прыгал мимо.

После нескольких неудачных попыток кому-то пришла в голову счастливая мысль. Перед очередным дублем стенку, возле которой следовало находиться коням, намазали сахарным сиропом. Скакуны заинтересовались сладким угощением, начали его слизывать, а в итоге остались на предназначенном для них месте. Теперь-то прыжок Даньки прошел успешно.

Наверняка запомнились многим кадры из фильма «Служили два товарища» — финальные сцены эвакуации морем белогвардейцев, покидающих Крым. Поручик Брусенцов (Владимир Высоцкий) вынужден оставить на берегу своего коня, а сам все-таки пробивается на борт едва ли не последнего парохода. Но Абрек остался верен хозяину. Он прыгает с пристани в море и плывет с тревожным ржанием за уходящим судном…

Съемки фильма «Служили два товарища»

Удалось найти упоминания о том, что роль любимой лошади Брусенцова исполнил жеребец Гончар, который «служил» в уникальном подразделении Советской Армии — 11-м отдельном кавалерийском полку. Эту часть сформировали в начале 1960-х по инициативе режиссера Сергея Бондарчука, снимавшего киноэпопею «Война и мир». С 1965 года полк дислоцировался неподалеку от подмосковного поселка Голицыно. Оттуда Гончара и еще нескольких его четвероногих «соратников» привезли для участия в фильме «Служили два товарища».

Животное было выдрессировано, подготовлено к экстремальным условиям съемок батальных сцен, а значит, не боялось выстрелов, взрывов, толпы… Но для упомянутого эпизода его пришлось еще специально учить прыгать в воду с высоты.

Многие удивляются: возможно ли коня заставить совершить подобный подвиг? Доводилось даже читать рассуждения о том, что данные кадры в фильме — это комбинированные съемки, монтаж. На самом деле все происходило по-честному: Гончар действительно прыгал в море и плыл прочь от берега.

В другом случае способ, как исполнить конный трюк перед камерой, подсказали сами лошади. Речь идет о картине «Ищи ветра» (1978 г.). В конце этого приключенческого фильма есть очень жесткая сцена. Белогвардейский офицер (его сыграл Александр Пороховщиков) приказывает своим подчиненным расстрелять табун племенных лошадей, чтобы они не достались красным. На экране мы видим, как казаки выкатывают перед бегущими жеребцами, кобылами, жеребятами тачанку с пулеметом и открывают огонь. Животные падают, катаются по земле, поднимая пыль… Неужели их принесли в жертву искусству?

Эту «жесть» снимали в степи под Ростовом. Лето, жара, дождя давно не было, и земля буквально закаменела. А расплодившиеся оводы и слепни беспощадно атакуют скакунов. Режиссер картины Владимир Любомудров (к слову сказать, он был постановщиком конных сцен в фильмах «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского) вдруг обратил внимание, как лошади, заметив пятачок рыхлой земли, бросились к нему и падали в пыль, перекатываясь там с боку на бок: подобным способом они сгоняли с себя многочисленных насекомых-кровососов.

Именно такую лошадиную процедуру и решили использовать для съемок эпизода с расстрелом. В подходящем с точки зрения пейзажа степном месте распахали полосу земли и пустили бежать к ней табун. Лошадки, едва ощутив под копытами мягкий грунт, тут же стали одна за другой на него валиться… Снято! Ну а драматизма и правдоподобности этим кадрам добавила фонограмма с записью пулеметных очередей и конского ржания.

«Сувенир» от ахалтекинца

Некоторыми специфическими моментами работы с лошадьми на съемочной площадке поделился с «МК» Виктор Зуйков — «главный режиссер по работе с животными», как его называют в киношных кругах. Среди четвероногих, которых Виктору Александровичу довелось сделать актерами, есть и представители конского племени.

— В числе самых интересных проектов, где участвуют лошади, — драма «Олигарх». Она вышла на экраны почти четверть века назад, — рассказывает Виктор Александрович. — Однажды раздался звонок от режиссера. Попросил помочь с эпизодом для новой картины. По сценарию, в роскошном поместье главного героя, богатейшего «нового русского» Платона Маковского (актер Владимир Машков), отмечают его юбилей. А один из подарков — великолепный ахалтекинец. Моя задача — раздобыть такого коня. Дело оказалось непростым. Наконец, через знакомых меня вывели на некоего состоятельного человека. У него шикарный жеребец-двухлетка по кличке Кагар. Хозяин согласился предоставить своего питомца для съемок, даже выделил для этого прицеп-коневозку и сопровождающего. Единственным условием было, чтобы молодому горячему красавцу других лошадей не показывали, иначе он может выйти из-под контроля. Эпизоды с празднованием дня рождения снимали в известной усадьбе «Архангельское». Среди сюрпризов для юбиляра-богача были запланированы авторами картины еще настоящая карета, запряженная четверней, и слониха. Ну, эту упряжку по моей просьбе держали подальше от Кагара, так что никаких эксцессов между представителями одного и того же рода непарнокопытных не случилось, а вот со слонихой возникла неожиданная проблема. Стоял себе гигант невозмутимо, ждал своей очереди, чтобы в кадре появиться… Но тут Кагар, которого выгуливали на лужайке неподалеку, заметил такого, никогда не виданного им зверя и вдруг возбудился! Ноздри раздул, ушами прядает… И как бросится к слонихе! Мы с сопровождающим вдвоем на нем буквально повисли, ухватив за поводья. Едва смогли удержать… Сама съемка лошадиной сцены прошла нормально. Причем партнером Машкова и Кагара в ней довелось стать вашему покорному слуге. Для этого меня переодели в черный костюм, наклеили усы: нужно было изображать представителя некоей диаспоры. Я по команде режиссера подвел к олигарху жеребца, а Машкову заранее дали вкусненькое для него — яблоко. Владимир угостил коня, легонько похлопал по морде ладонью: «Породистый?» И я с соответствующим акцентом ответил: «Настоящий ахалтекинец!» Кагар потом еще и в другом проекте поучаствовал. Там смешная история, связанная с ним, получилась. Предстояло снять эпизод — простенький сам по себе, но в довольно сложных условиях. Работали в центре Москвы, неподалеку от Третьяковской галереи. Место посещаемое, туристическое, так что получить разрешение на съемки было серьезной проблемой. По замыслу авторов, в кадре должен появиться человек, стоящий с конем. Кагара привезли заранее, он спокойно дожидался, пока все подготовят на площадке. Однако в какой-то момент животному приспичило. «Последствия» оказались весьма внушительными по объемам… Их требовалось поскорее убрать с глаз долой, чтобы ни у кого не возникло нареканий. Совок, веник в руки, затем «побочный продукт кинопроизводства» — в полиэтиленовый мешок и завязать поплотнее, дабы специфический аромат не пробивался наружу. Но куда все это теперь спрятать?.. Участникам съемки незадолго до того привезли перекус из популярного сетевого ресторана быстрого питания в фирменных бумажных пакетах. Вот мы и решили эти опустевшие уже вместилища использовать в ином качестве, убрав туда «сувениры» от Кагара. Пока шла работа над эпизодом, вокруг съемочной площадки крутился какой-то бомж. Подобной публики тогда довольно много в городе развелось. Мы его несколько раз шугали: иди отсюда, не мешай! Но мужик попался настырный, вновь и вновь возвращался. Оказывается, имел притом вполне корыстные намерения. Когда в какой-то момент все отвлеклись на съемочный процесс, бомжара подскочил к месту, где стояли два пакета — как он рассудил, видя надписи на них, с вкусной едой, — схватил их и бросился бежать прочь. Дальнейшие действия киногруппы пришлось на некоторое время приостановить. Все хохотали до слез, представляя, как будут разворачиваться события в компании, куда ловкий бомж торжествующе принесет такое угощение…

Виктор Зуйков и один из четвероногих актеров

Кабан против короля Карла

— В 1995 году понадобилось много четвероногих актеров — собак и лошадей — для сериала «Королева Марго», — продолжил свой рассказ Виктор Зуйков. — Предстояло снимать в том числе сцены королевской охоты. Был экстремальный и очень трудный для постановки эпизод. По сюжету, король Карл IX (эту роль сыграл Михаил Ефремов) и сопровождающий его герцог Алансонский едут верхом, и на них вдруг выскакивает огромный кабан-секач. Королевская лошадь пугается, герцог, стреляя вроде в кабана, попадает ей в ногу, и скакун падает вместе со своим седоком. При этом нога короля застревает в стремени, так что Карл не может подняться с лежащего на земле коня, а на него мчится разъяренный вепрь… Тут столько всего намешано, что поначалу даже непонятно было, как такое можно изобразить в кадре. Французы режиссеру предлагали у них чудо-технику купить — электронного кабана, но он отказался: мол, русские даже блоху подковали, сумеем обойтись и без вашего «заводного» зверя! Действительно все-таки нашелся выход. Я съездил в охотничье хозяйство «Завидово» и там купил кабанью шкуру. Внутрь ее мы придумали посадить человека, а спереди — настоящая кабанья голова… Получилось «ожившее» чучело, которое на экране будет выглядеть вполне схоже с реальным зверем. Мишу Ефремова дублировал каскадер. Он сначала поднял коня на дыбы, а потом, когда якобы в ногу тому попала пуля, натянув поводья, согнул скакуну шею круто в сторону. При этом центр тяжести у животного сместился, благодаря чему оно и опрокинулось набок вместе с седоком. Такой прием на профессиональном языке каскадеров называется завалом. Далее — «Стоп!». Делается перебивка, место каскадера в седле лежащего скакуна занимает Ефремов. И после этого продолжили снимать. «Секач» прет на упавшего короля. Там внутри кабаньей шкуры действует, «оживляя» зверя, наш таксидермист Сашка. Он, конечно, ничего не может видеть вокруг, но я заранее для него предусмотрел портативную рацию и, находясь чуть в стороне, даю команды, направляя «вепря» куда надо: «Правее!.. Теперь чуть влево…» Миша (король Карл) нервничает, потому что ему не по себе: он ведь лежит, и под ним такая живая лошадиная туша, которая может в любой момент как-то непонятно себя повести. А тут еще и гончие выскочили: режиссеру захотелось снять, как они кидаются на «секача» и его облаивают. Вот только эффект получился не совсем тот. Лошадь, почуяв собак, испугалась, стала ногами дергать — и копытом от души заехала «кабану», который уже совсем вплотную к ней приблизился. На счастье, удар пришелся по кабаньей голове, так что Сашка наш уцелел. Его лишь оглушило малость. А «королевский» скакун продолжал нервничать, дергался… Тут уж нервы у Ефремова не выдержали — он вскочил и отпрыгнул в сторону. После этого «подстреленный» конь тоже поднялся на ноги. Целый и невредимый.

— Как вообще удается заставить лошадь лежать, изображая раненую или даже убитую?

— Четвероногих исполнителей таких ролей тщательно дрессируют. Есть лошади, которые, как собаки, приучены человеком, и они могут даже по голосовой команде лечь. Но все-таки чаще каскадеры их кладут, сделав завал. Все это тоже тщательно отрабатывается на тренировках, чтобы животное привыкло и не травмировалось.

Можно и другой пример привести — дрессуру коня для эпизода, в котором ей предстоит на скаку пробить каменную стену. Столь эффектные кадры есть, например, в «Дневном дозоре», где подобный таран совершил Тамерлан на своем жеребце. Так вот, лошадь должна быть предварительно подготовлена. Сначала ее заставляют прыгать просто через невысокий барьер. Потом вместо барьера ставят декоративную стену с большим отверстием, куда животное может легко проскочить. Затем это отверстие завешивают тонкой прозрачной пленкой и добиваются, чтобы скакун не боялся протаранить столь эфемерное препятствие. Когда и такая цель достигнута, затягивают дыру более плотным полиэтиленом — и снова тренировки, тренировки… Далее заменяют пластик матовым полиэтиленом, вслед за тем используют пленку, разрисованную под кирпичную или каменную кладку… Ну а в конце обучения уже монтируют на пути лошади бутафорскую сплошную стену. Изготовлена она из картонных «кирпичей» или пенопластовых «камней», чтобы животное легко пробило такое препятствие, не получив при этом травм.