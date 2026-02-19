«Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о продолжении криминальной драмы

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был «чушпан», наверное, пришлось бы отключить все соцсети до конца 2023-го. А может, и на более долгий срок, ведь поклонники истории о казанских бандах вовсю надеются на продолжение. «Лента.ру» выяснила, продлят ли «Слово пацана» на второй сезон и когда могут выйти новые серии.

Главное о сериале

Сюжет сериала основан на документальном романе «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» журналиста Роберта Гараева. История разворачивается в Казани конца 80-х годов, когда на улицах города то и дело происходили «разборки» между группами подростков.

Будет ли второй сезон сериала «Слово пацана»

Авторы проекта долгое время не давали ответа на вопрос, будет ли сериал «Слово пацана» продлен на второй сезон. Слухи о кастингах для актеров второго сезона создатели проекта опровергали. При этом режиссер Жора Крыжовников говорил, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажет историю развития криминальных банд, и проект планируется разделить на три сезона.

Слова режиссера Андрей Золотарев. Он настаивал на создании продолжения по примеру культовой картины «Крестный отец», которая также состоит из трех фильмов.

Весной 2025 года Крыжовников утверждал, что не снимает продолжение «Слова пацана». В феврале 2026 режиссер признался, что все еще размышляет о дальнейшей судьбе персонажей из сериала. Через четыре дня после этого в соцсетях Крыжовникова появилась картинка с ярко-красной двойкой — цифра была написана тем же шрифтом, что и заголовок первого сезона «Слова пацана».

Жора Крыжовников не дал никаких дополнительных комментариев к посту, однако фанаты и многие СМИ пришли к выводу, что это и есть официальный анонс «Слова пацана 2»

Дата выхода шоу до сих пор неизвестна. Возможно, продолжение выйдет во второй половине 2026 года.

О чем был первый сезон

Главный герой — застенчивый юноша Андрей (Леон Кемстач) — знакомится с уличным хулиганом Маратом (Рузиль Минекаев) и «пришивается» (то есть присоединяется) к банде «Универсам». В группировке юноша видит защиту от произвола уличной шпаны.

В то же время с войны в Афганистане возвращается старший брат Марата — Вова Адидас (Иван Янковский), который когда-то и образовал группировку «Универсам». Спустя какое-то время одного из членов банды убивают на улице другие «группировщики», и Вова Адидас решает отомстить за товарища. Он смещает Кощея (Никита Кологривый), возглавлявшего банду во время отсутствия Вовы. Одновременно разворачиваются и другие события сюжета: Марат влюбляется в девочку из музыкальной школы Андрея, Андрею нравится милиционерша, ребята решают открыть бизнес и для этого воруют VHS-видеоплеер, попутно «Универсам» наживает врагов в других группировках.

Постепенно становится понятно, что уличные банды — это вовсе не защита, и проблемы, которые несет участие в них, никак не меньше простого вымогательства денег на улице.

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних Ирина (Анастасия Красовская) хочет помочь Андрею выпутаться из этой истории и искренне сопереживает ему. Майор милиции и друг матери Андрея Ильдар Юнусович (Антон Васильев) начинает расследовать деятельность «Универсама», однако волна насилия на улицах Казани только нарастает.

Чем закончился первый сезон «Слова пацана» (осторожно, спойлеры) Последняя серия проекта выходит 21 декабря, однако ключевые моменты, которые могут повлиять на развитие событий во втором сезоне, стали известны в предыдущих сериях. В пятой серии Вова Адидас убивает члена группировки «Дом быта» — Желтого. Позже он узнает, что убитый был двоюродным братом медсестры, в которую Вова влюблен. Тем временем Ильдар Юнусович объявляет Адидаса в розыск. Айгуль подвергается изнасилованию, однако родители не встают на сторону дочери и винят ее саму в случившемся. Кроме того, по законам группировок пацаны могут встречаться только с девственницами. Поэтому и сверстники начинают считать девушку «грязной». Не выдержав давления со стороны окружающих, Айгуль решает покончить с собой. Мать Андрея сходит с ума, и ее насильно везут в психиатрическую больницу. В последней серии Марат сдает бывших подельников милиции, вступает в комсомольскую дружину, избивает Рому Колика (Лев Черепанов), который изнасиловал Айгуль. Ирина оформляет опеку над младшей сестрой Андрея и берет на себя ее воспитание. Андрея Пальто узнает человек, у которого он украл VHS-видеоплеер. Его задерживает милиция, в финале истории Пальто попадет в колонию. Вова и Наташа хотят уехать из Казани. Пред отъездом Адидас навещает отца, который отмечает юбилей. Официант узнает бандита по ориентировкам, на место прибывает милиция. Ильнар Юнусович убивает Вову выстрелом в спину. «Универсамовцев» доставляют в СИЗО. Кащей возвращает контроль над улицей.

О чем будет второй сезон «Слова пацана»

Пока можно только догадываться, какую историю расскажут создатели в новых сериях.

Есть версия, что действие будет происходить уже не в конце 80-х годов, а немного позднее — когда Андрей выйдет из колонии для несовершеннолетних и «пришьется» к другой банде. А может быть, он даже возглавит «Универсам».

Как известно, в 90-х подростковые группировки переросли в организованную преступность и начали решать свои конфликты уже не кулаками, а реальным оружием. Поэтому возникают сомнения, что авторы захотят воплотить такой вариант сценария — первый сезон уже предлагали запретить за то, что «Слово пацана» якобы романтизирует насилие и толкает молодежь на преступления.

Почему «Слово пацана» хотели запретить? Несмотря на огромную популярность, сериал «Слово пацана» буквально разделил аудиторию на два лагеря: тех, кому проект понравился, и тех, кто потребовал его запретить. В итоге шоу даже проверял Роскомнадзор. Ведомство не нашло в сериале нарушений, и «Слово пацана» под запрет не попало. Кроме того, положительную оценку сериалу дали и в Совете Федерации. По словам сенатора Ивана Евстифеева, проект достоверно отражает советскую реальность и в первую очередь напоминает зрителям о том, что мрачные события 80-90-х годов не должны повториться. Против запрета выступил и режиссер Никита Михалков. Он отметил, что воспитание детей — это в первую очередь ответственность родителей. Так что если подростки становятся похожими на героев сериала, значит, взрослые в их семье не справляются со своей задачей.

Что касается места съемок, в Сети ходят слухи, что в новых сериях на экране засветятся улицы Курска, Липецка, Перми или даже Калининграда. Возможно, в центре сюжета окажутся уже не казанские пацаны, а участники группировок из других городов.

Какие герои вернутся в «Слове пацана 2»

В посте-анонсе, который опубликовал Жора Крыжовников в феврале 2026 года, были отмечены некоторые актеры из первого сезона сериала. Скорее всего, именно их персонажи вернутся в продолжении шоу.

Кто из актеров может сыграть во втором сезоне «Слова пацана»

Рузиль Минекаев — Марат / Адидас-младший, брат Вовы Адидаса;

Леон Кемстач — Андрей Васильев / Пальто;

Лев Зулькарнев — Вахит Зималетдинов / Зима, член группировки «Универсам»;

Елизавета Базыкина — Наташа Рудакова, медсестра, возлюбленная Вовы Адидаса;

Слава Копейкин — Валерий Туркин / Турбо, член группировки «Универсам»;

Анастасия Красовская — младший лейтенант милиции Ирина Сергеевна, опекун Юли Васильевой;

Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата.

Интересно, что актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея, главного антагониста первого сезона, на фото не отмечен.

Интересные факты о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»