В Петербурге состоялась премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»

Режиссер Рустам Мосафир представил поклонникам новое музыкальное приключенческое фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Фильм продолжает тему популярной панк-группы, представляя зрителей миру героев из песен коллектива.

© Кадр из фильма

Фильм рассказывает о противостоянии этих героев самим музыкантам — «Горшку» и «Князю», которые борются с персонажами, живущими в фантазийном мире их песен. Они пытаются спасти этот мир от сил зла. Режиссеры добавили элементы реальных персонажей и истории группы, сохраняя атмосферу фэнтези.

Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая жену лидера группы Михаила Горшенева, поделилась впечатлениями от съемок. Она отметила сложность работы, связанной с исполнением сложных сцен и созданием ярких образов.

В конце сериала история заканчивается довольно логично, и я даже не представляла, что можно еще столько всего накрутить и придумать. Но я очень рада, что такой фильм появился, и, конечно, сразу согласилась в нем сниматься, — рассказала актриса.

В фильме появились и другие знаменитости, такие как актер Гоша Куценко и музыкант Антон Лиссов, а также прежние участники каста сериала «Король и Шут». Создатели постарались передать дух оригинальных композиций группы и подчеркнуть связь искусства с жизнью музыкантов.

На большие экраны «Король и Шут. Навсегда» выйдет 19 февраля, сообщает «Петербургский дневник».