The Beatles в Голливуде посвятят четыре художественных фильма

С тех пор, как The Beatles официально объявили о своем расставании 17 апреля 1970 года, прошло полвека. Уже выросло не одно поколение, изобретены новые стили и даже музыкальные инструменты вплоть до синтезаторов и семплеров. Появилась масса новых групп, которые получили столько денег и первых мест в хит-парадах, что Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру не снилось... Но что бы ни происходило в мире и где бы ни жили люди - нам все равно по-прежнему интересны Beatles. О них пишут все новые книги, им посвящают выставки живописи и фотографии, о них продолжают снимать фильмы.

© Российская Газета

Хотя мы, кажется, и так все про них знаем - благодаря историкам, современникам, друзьям или журналистам из тех лет. Так почему же битлы по прежнему всем нам так интересны? Да, конечно, их песни прекрасны, но сколько раз с тех пор мы их переслушали, выучив почти наизусть?!

Так что дело, может, и не в этих великих хитах?! А и в том, что каждый в "ливерпульской четверке" был человеком по-своему уникальным, ярким и притягательным?! Привлекательным уже и своей историей жизни, судьбой, приключениями, афоризмами, поисками счастья и любви... А это ведь всегда было нужно всем. Любому поколению.

И что еще неизбежно влечет зрителей - каждый из битлов ведь был таким разным, не похожим на трех остальных, дополняя или оттеняя таланты друг друга! Может, и поэтому Beatles стали самой великой группой мира?! А она остается такою и до сих пор.

Красота по-битловски

Пол Мескал сыграет Пола Маккартни // Sipa/ТАСС

Мало о ком снимали и такие разные фильмы. Летом 1964 года вышел первый фильм The Beatles - Hard Day's Night ("Ночь трудного дня") - это была комедия режиссера Ричарда Лестера. Веселая беготня по городу, бесконечные шутки и розыгрыши, героем которых стали и сами музыканты, и "дедушка Пола Маккартни" (его роль сыграл отменный профессиональный актер). И много песен, вошедших в одноименный альбом.

В 1965 году "ливерпульская четверка" снялась как актеры и в следующем фильме Лестера - Help! ("На помощь!"). Тоже комедии, тоже приключенческой, но уже о борьбе с культами и опасностью жертвоприношения. Снова было много хороших песен - они попали в альбом Help! А в 1967 году была попытка снять фильм о путешествии группы туристов Magical Mystery Tour (тоже с песнями и одноименным альбомом) и попробовать себя в "характерных ролях". Джон Леннон, например, играл приторного и услужливого официанта с усиками. Образ, который был противоположен его человеческой сути. И в 1968 году снова неожиданность - битлы стали уже рисованными персонажами-путешественниками на подводной лодке Yellow Submarine.

Был и документальный фильм - тот самый концерт на лондонской крыше, который прервала полиция. Лента вышла на экраны в 1970 году как эпилог группе. Был потом даже документальный сериал с редкими кадрами из архивов - Beatles: Get Back. И все вроде бы было.

Своими историями жизни битлы учат нас находить себя и быть счастливыми

Джозеф Куинн станет Харрисоном // Zuma/ТАСС

Но теперь обладатель "Оскара" Сэм Мендес сделает то, чего все-таки еще никогда не бывало. Он хочет снять по одному художественному фильму о каждом из Beatles. А потом из них вырастет и общая история группы.

Мендес - режиссер знаменитой драмы о любви и ненависти поколений "Красота по-американски" достигать успеха в кино умеет: его кредо - игра на контрастах, умение сгущать краски в историях о любви и резкие перепады напряжения в сюжете. Да и толк в музыке он знает. Вот и для саундтрека "Красота по-американски" Сэм отыскал версию битловского хита Because уже в исполнении звезды 90-х Эллиота Смита.

Уже завершен кастинг на главные роли, а актеров, которые будут их играть, утверждали сами битлы или их наследники.

Но удастся ли снять фильмы так, чтобы они понравились и поклонникам "Битлз", и самой массовой аудитории?! Да и захочет ли Пол Маккартни узнать в фильме самого себя?

Какими людьми были Beatles

Барри Кеоган появится в роли Ринго // Zuma/ТАСС

Удивительно, как битлы не совпадали в повседневных привычках, характерах, темпераментах и стиле жизни. Если кратко, то Джон Леннон был резкий, с бунтарским и неугомонным нравом, порывистый, ищущий все время что-то новое и любящий настаивать на своем, Пол Маккартни - более прагматичный, деловой, благодушный и умеющий во многом добиваться своего. Когда в начале карьеры Beatles давали пресс-конференции, то Леннон, не соглашаясь с мнениями журналистов, случалось, начинал спорить, повышать голос, а то и вовсе хлопал дверью, а Пол просто улыбался и говорил: "Да ладно, что вы, ребята?! Пойдемте лучше выпьем!". И если Джордж Харрисон слыл интровертом, погруженным прежде всего в себя и поиски новых знаний, то Ринго был невозмутимым жизнелюбом, душевным парнем. И когда остальные трое ссорились, именно дружелюбный барабанщик всех их мирил.

Да, они фатально не совпадали по характерам. Зато идеально совпадали в музыке.

А что сейчас

Первые репетиции уже состоялись. Изменений нет: Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, Джозеф Куинн - Джорджа Харрисона, Барри Кеоган - Ринго Старра, а Харрис Дикинсон - Джона Леннона. Звездных ролей у этих молодых актеров пока не было. Но ведь надо же с чего-то начинать?! Да и повод отличный!

Харрис Дикинсон будет Ленноном // Zuma/ТАСС

Все четверо вышли на сцену на презентации проекта и поклонились в "стиле битлов". То есть они уже входят в образы! Кто-то из актеров похож на своих героев, как, например, Харрис Дикинсон, который сыграет Леннона. Остальные трое, кажется, не очень. "РГ" - Неделя предлагает нам всем сравнить оригиналы и "копии", как это сделал Сэм Мендес.

Режиссер рассказал, что "годами мечтал вывести на экраны великолепную "ливерпульскую четверку", потому что "их история слишком велика, чтобы вписаться в один фильм". И добавил, что поэтому и выбрал такой план: "Рассказать историю самой великой группы в истории" с точки зрения каждого из ее участников.

Основные съемки продлятся около года. А обладатель "Оскара" еще и похвалился: "Эти фильмы станут первыми художественными кинопроизведениями, которым были предоставлены музыкальные права на обширный каталог хитов Beatles..."

Сэм, не подведи! Премьеры назначены уже на апрель 2028 года.

Цитата

Сэм Мендес, режиссер четырех фильмов о Beatles: