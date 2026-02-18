Начались съемки фильма о тыловой столице СССР

В Самарской области стартовали съемки документального фильма "Правнуки Победы". Проект рассказывает о том, как сегодняшние подростки видят события Великой Отечественной войны, отразившиеся в истории Самары, запасной столицы (тогда еще Куйбышева), с октября 1941-го по август 1943 года.

Что новое поколение знает о той далекой истории войны и Победе? О быте и голоде, эвакуированных заводах и тяжелом труде детей и стариков, уникальном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, помощи тыла фронту и значении памятника штурмовику Ил-2 в этом городе?

Время стирает память не только об исторических деятелях и полководцах, но и о близких людях - участниках войны, тружениках тыла, прадедах и прабабушках молодых людей нашего времени. Без знания прошлого нет будущего, и этот проект восстанавливает связь поколений, используя уникальные кинофотодокументы того времени.

Снимает картину студия "Волга-фильм". Режиссером выступил Дмитрий Одерусов, а сценарий написал доктор филологических наук, профессор Михаил Перепелкин. Премьера фильма запланирована на десятках площадок Самарской области в IV квартале 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.