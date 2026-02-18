Появились кадры финального эпизода «Рыцаря Семи Королевств»

Компания HBO опубликовала кадры из четвёртого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть Дункана и других героев шоу после жестокого поединка на суде семерых.

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 23 февраля, вместе с ним завершится первый сезон сериала. Продолжение снимают прямо сейчас в Ирландии, шоу вернётся в 2027 году.