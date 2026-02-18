Появился новый постер второго сезона сериала «Отмороженные»
Wink поделился новым постером второго сезона сериала «Отмороженные». На нём можно увидеть всех основных героев.
Свежий постер шоу
События нового сезона развернутся спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль, в свою очередь, за это время купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила. Теперь Филу придётся не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью – новую или старую.
К своим ролям вернутся Ян Цапник, Влад Коноплёв, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Фёдор Лавров и другие актёры. Режиссёром продолжения выступит Радда Новикова («Девушки с Макаровым»), сценарий написали Аня Мирохина и Саша Жамков.
Второй сезон «Отмороженных» стартует 25 февраля.