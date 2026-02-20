Режиссер Кэмерон предсказал катастрофу для кинопрокатного бизнеса

Режиссер фильмов "Терминатор" и "Аватар" Джеймс Кэмерон выступил против намерения компании Netflix купить медиаконцерн Warner Bros. Discovery (WBD). Письмо он направил американскому сенатору Майку Ли, передало CNBC.

"Я твердо убежден, что предлагаемая продажа WBD компании Netflix станет катастрофой для кинопрокатного бизнеса, которому я посвятил всю свою жизнь", – говорится в документе.

По мнению режиссера, сделка может нанести ущерб кинопрокату в США, привести к сокращению рабочих мест и уменьшению числа кинотеатральных релизов. Кэмерон также подчеркнул, что бизнес-модель Netflix противоречит традиционной системе кинотеатрального показа.

Стриминговый сервис планировал приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумму сделки были включены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов на случай ее расторжения.

Детали соглашения не раскрывались, однако в Netflix обещали сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Позднее Paramount Skydance заявил о готовности приобрести киностудию Warner Bros., предложив 108 миллиардов долларов и превзойдя предложение стримингового сервиса Netflix.