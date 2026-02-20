$76.6490.17

Режиссер Кэмерон выступил против возможной сделки Netflix и Warner Bros.

Москва24иещё 1

Режиссер фильмов "Терминатор" и "Аватар" Джеймс Кэмерон выступил против намерения компании Netflix купить медиаконцерн Warner Bros. Discovery (WBD). Письмо он направил американскому сенатору Майку Ли, передало CNBC.

Режиссер Кэмерон предсказал катастрофу для кинопрокатного бизнеса
© Global Look Press

"Я твердо убежден, что предлагаемая продажа WBD компании Netflix станет катастрофой для кинопрокатного бизнеса, которому я посвятил всю свою жизнь", – говорится в документе.

По мнению режиссера, сделка может нанести ущерб кинопрокату в США, привести к сокращению рабочих мест и уменьшению числа кинотеатральных релизов. Кэмерон также подчеркнул, что бизнес-модель Netflix противоречит традиционной системе кинотеатрального показа.

Стриминговый сервис планировал приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумму сделки были включены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов на случай ее расторжения.

Детали соглашения не раскрывались, однако в Netflix обещали сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Позднее Paramount Skydance заявил о готовности приобрести киностудию Warner Bros., предложив 108 миллиардов долларов и превзойдя предложение стримингового сервиса Netflix.