Самые ожидаемые российские фильмы 2026 года

В начале 2026 года в прокат вышел фильм «Здесь был Юра» — трогательная драма о тридцатилетних рокерах-раздолбаях, которые следят за нейроотличным Юрой, дядей одного из героев. Фильм Сергея Малкина, кажется, Константина Хабенского уже назвали этапной. 2026 год готовит поклонникам отечественного кинематографа еще немало интересных новинок. «Лента.ру» публикует топ-26 российских фильмов 2026-го, выхода которых стоит ждать. В подборке нашлось место проектам разных жанров: от мрачных камерных драм до масштабных сказочных блокбастеров.

«Король и Шут. Навсегда»

Полнометражное продолжение одного из главных сериальных хитов весны-2023.

Лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев (Константин Плотников) ушел из жизни, но его альтер-эго — неунывающий Горшок — продолжает жить в сказочной панк-вселенной. Миру, который населяют персонажи из песен «КиШа», вновь грозит опасность. Жестокий Некромант (Илья Гришин) воскресил армию мертвецов и планирует поработить весь сказочный мир.

Горшок понимает, что не сможет защитить свой дом в одиночку. Он обращается за помощью к Андрею Князеву (Влад Коноплев) — вернее, похищает своего лучшего друга Князя из реального мира и переносит его в панк-сказку. На битву с Некромантом отправляются Горшок, Князь и их верные спутницы — Вдова (Дарья Мельникова) и Принцесса (Вера Вольт).

Ироничная комедия с Евгением Цыгановым в крайне непривычном амплуа.

Дмитрий (Евгений Цыганов) — популярный актер, который постоянно играет героев боевиков. Однажды на него выходит влиятельный бизнесмен Сергей (Сергей Гармаш). Этот очень богатый и очень суровый мужчина хочет, чтобы Дмитрий снялся в его фильме про девяностые в роли безэмоционального киллера. Солидный гонорар не оставляет шансов отказаться.

В самый разгар съемок звезда боевиков получает производственную травму — его ранят дробью. Ранение быстро залечивают, но у Дмитрия возникает странный побочный эффект. Актер не может сыграть ни одну эмоцию, кроме радости: теперь он все время улыбается и смеется…

«Цинга»

Мрачный религиозный триллер с Никитой Ефремовым в декорациях сурового Заполярья.

Август 1991 года. Послушник Федор (Никита Ефремов) и отец Петр (Дмитрий Поднозов) прибывают на Ямал с миссионерской задачей. Священнослужители пытаются обратить местное коренное население в православие. Оленеводы относятся к новоприбывшим с подозрением и не спешат проникаться таинством крещения.

По пути в самое северное стойбище миссионеры сталкиваются со страшной болезнью. Здесь, на самом краю земли, путники оказываются в смертельной опасности.

«Мой друг»

Трогательная история о настоящей дружбе и принятии.

Мальчик Паша (Климентий Кривоносенко) ведет обычную жизнь деревенского мальчика: играет с друзьями, катается на велосипеде, носится по улицам и влипает в передряги. А еще он пишет рассказы.

Жизнь мальчика меняется, когда он знакомится с Колей (Елисей Чучилин) — своим ровесником, который не может ходить без помощи костылей. Чтобы поддержать нового товарища, Паша придумывает настоящий сказочный мир с русалками и другими чудесными существами, где на каждом шагу поджидают опасности и приключения. Дружба, зародившаяся между Пашей и Колей, помогает последнему почувствовать себя обычным счастливым ребенком.

«Мангул»

Когда выйдет: 26 февраля

Жанр: триллер

Режиссер: Иван Шерстников

Сценарист: Иван Шерстников

В главных ролях: Владимир Веревочкин, Валерия Припасникова, Андрей Скабара, Сергей Киселев

Мрачный детективный триллер, где мистика переплетается с реальностью.

Капитан полиции Олег Мангул (Владимир Веревочкин) прибывает в небольшой городок в горах, где без вести попала группа молодежи. Следователь быстро берется за дело, но вскоре понимает: в городе творится что-то жуткое, и пропавшие студенты — это только вершина айсберга.

Местные жители явно что-то скрывают, а самого Мангула вскоре начинают посещать необъяснимые видения. Капитан чувствует, что вот-вот угодит в ловушку, но решает все же разобраться в происходящем.

«К себе нежно»

Киноадаптация нон-фикшн бестселлера Ольги Примаченко, который четыре года подряд становился самой продаваемой книгой в России.

Сорокалетняя хирург-отоларинголог Надя (Карина Разумовская) уже давно существует на автомате. Муж Борис (Артем Ткаченко) ушел от нее два года назад, а дочь Оливия (Алиса Конашенкова) выросла. Надя до сих пор живет вместе со своей свекровью, проводит все время на работе и чувствует себя абсолютно несчастной.

Все изменят «уроки нежности» — шесть встреч с такими разными незнакомцами, каждый из которых поможет Наде полюбить себя.

«Большая земля»

Когда жизнь на материке становится совсем невыносимой, Марфа (Анастасия Куимова) с маленьким сыном возвращается в родной дом. Ее детство прошло в крайне необычном месте — на острове-маяке, затерянном где-то в Тихом океане.

Вернувшуюся домой молодую мать одолевают призраки прошлого. Вскоре маяк принимает еще двух неожиданных гостей — сводного брата Марфы Илью (Артем Быстров) и ее мужа Олега (Евгений Харитонов). Девушка пытается справиться с навалившимися проблемами. А вокруг острова плавает загадочный кит — он появился в этих краях одновременно с Марфой.

«Картины дружеских связей»

Теплое черно-белое кино о жизни современной московской богемы. Душевные разговоры, дух свободы и шикарное камео Евгения Цыганова.

Тридцатилетние друзья-киношники, которые когда-то вместе учились в университете, устраивают прощальную вечеринку для Саши (Александр Паль). Саша улетает из Москвы и не знает, когда вернется назад и вернется ли вообще.

Перед отъездом нужно успеть вдоволь насмеяться, наговориться и намечтаться. Хорошо, что время еще есть — впереди у товарищей один морозный день и одна морозная ночь.

«Твое сердце будет разбито»

Когда выйдет: 26 марта

Жанр: мелодрама

Режиссер: Михаил Вайнберг

Сценаристы: Мария Елисоветская, Ульяна Зверева и Евгения Назипова

В главных ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин

Экранизация одноименного young adult романа Анны Джейн — одной из самых популярных писательниц современной России. Запутанная история о школьной любви.

Миловидная старшеклассница Полина Туманова (Вероника Журавлева) переходит в новую школу и практически сразу становится жертвой буллинга. Чтобы защититься от жестоких одноклассников, девочка просит о помощи местного хулигана Барса (Даниэль Вегас). Ребята заключают необычный договор: Барс притворяется парнем Полины и оберегает ее, а она в ответ выполняет все, о чем он попросит.

Постепенно между школьниками вспыхивают настоящие чувства. Только вот союз Барса и Полины не нравится ни их родителям, ни одноклассникам.

«Северная станция»

Когда выйдет: 2 апреля

Жанр: драма

Режиссер: Сергей Овечко

Сценарист: Сергей Овечко

В главных ролях: Дарья Алыпова, Максим Севриновский, Сергей Волков, Валерия Репина

Эмоционально тяжелая история о харассменте и его последствиях.

Глубоко верующая студентка Света (Дарья Алыпова) учится на биофаке и готовится к свадьбе с будущим священником. Для прохождения летней практики она отправляется на биологическую станцию «Северная». На станции девушка влюбляется в своего преподавателя Павла Евгеньевича Рудина (Максим Севриновский). Короткий роман со взрослым мужчиной разрушает жизнь студентки.

Спустя десять лет одинокая Света работает в океанариуме и не знает, что делать дальше. И все же, когда бывшая однокурсница предлагает рассказать всем о домогательствах Рудина, Света сомневается.

Когда выйдет: 23 апреля

Жанр: драма

Режиссеры: Федор Кравчук и Никита Кравчук

Сценаристы: Федор Кравчук и Никита Кравчук

В главных ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов

Мрачная история о том, как погоня за большими деньгами ломает жизни. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов).

Москва, середина девяностых. Бизнес банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) идет в гору. У него есть красавица-жена, маленький ребенок и около миллиона долларов. Чтобы заработать еще больше денег, Андрей и его друг Миша (Михаил Тройник) заключают рискованную сделку.

Бизнес-план прогорает — оказывается, что друзей втянули в масштабную преступную схему. В итоге Андрей теряет все и оказывается за решеткой. В общей камере «Матросской тишины» его ждет настоящее перерождение — чтобы выжить и вернуться на свободу, придется собрать себя заново.

«Пропасть»

Напряженный триллер с Марком Эйдельштейном.

Влюбленные Саша (Марк Эйдельштейн) и Даша (Тина Стойилкович) только стали мужем и женой. Теперь их ждет сказочное свадебное путешествие — полет над предгорьем Эльбруса и прыжок с парашютом.

Первое приключение молодоженов внезапно превращается в настоящий кошмар: за штурвалом оказывается бывший Даши по имени Артем, а самолет терпит крушение. Все трое прыгают без страховки. Им чудом удается спастись, но парашютные стропы путаются. Теперь Даша, Саша и Артем подвешены над пропастью, а под ними пылают лесные пожары.

«Холоп 3»

Продолжение хитовой комедийной франшизы о сказочном перевоспитании. Новые «жертвы» Милоша Биковича — Павел Прилучный и Кристина Асмус.

Сын олигарха и бывший мажор Гриша (Милош Бикович) вместе со своим отцом (Александр Самойленко) и командой экспериментаторов-шоуменов продолжают исправлять зазнавшихся богачей. На этот раз за помощью обращаются дети, чьи обеспеченные и весьма заносчивые родители вот-вот разведутся. Чтобы спасти их брак, Гриша предлагает отправить супругов на перевоспитание в эпоху Петра I.

«Смешарики сквозь вселенные»

Полнометражный игровой камбек популярной мультфраншизы. Любимые круглые герои отправляются в космическое путешествие — и внезапно превращаются в настоящих людей.

Неугомонный кролик Крош и флегматичный еж Ежик находят странное устройство, которое переносит их из родной Ромашковой долины в другую реальность. Лучшие друзья-смешарики оказываются на борту космолета, который направляется на Марс. Только вот выглядят они не как круглые мультгерои, а как обычные дети Кирилл (Дмитрий Калихов) и Женя (Сергей Федоров). Крошу-Кириллу и Ежику-Жене предстоит попасть в очередное приключение и понять, как вернуться в привычный анимационный мир.

«Последний богатырь. Колобок»

Спин-офф хитовой «богатырской» франшизы с комиком Дмитрием Журавлевым в главной роли. В режиссерском кресле — снявший первый сезон «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.

История жизни волшебного Колобка (говорит голосом Гарика Харламова), который не раз помогал героям оригинального «Последнего богатыря». Скрываясь от преследователей, Колобок решает стать человеком и вселяется в трусливого пекаря по имени Тихон (Дмитрий Журавлев). Пекарь такому повороту событий не сильно рад, но выбора не остается — приходится уживаться с неприятным голосом в голове и, естественно, спасать мир.

«Девятая планета»

Сайфайный боевик с Юрой Борисовым в роли космического десантника с амнезией.

Вернувшийся из армии Хруст (Юра Борисов) работает автомехаником. В его голове после несчастного случая возникают странные видения: якобы он сражается с монстрами на какой-то далекой планете. Бывшие сослуживцы считают, что Хруст слишком сильно ударился головой, ведь их армейская служба была абсолютно обычной.

Новые воспоминания не отпускают. Когда Хруст встречает свою возлюбленную из прошлой жизни, он понимает — ему и всем его сослуживцам стерли память. Тогда парень решает разузнать все о загадочной планете.

«Шум времени»

История жизни знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича и первый за последние шесть лет фильм Алексея Учителя. По словам режиссера, «Шум времени» — это не полноценный байопик, а «притча о гениальном человеке».

СССР, середина 1930-х. Разгромная рецензия на оперу «Леди Макбет Мценского уезда» ставит под удар карьеру и судьбу тридцатилетнего Дмитрия Шостаковича (Олег Савцов). Композитору удается избежать сталинских репрессий, но его жизнь превращается в тяжелое испытание. Несмотря ни на что Шостакович продолжает творить — просто потому, что не может жить по-другому.

«Битва моторов»

История создания первого российского гоночного автомобиля, в основу которого легла реальная история. Иван Янковский и Юра Борисов впервые встречаются на одном экране.

1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер-конструктор Дмитрий Бондарь (Юра Борисов) вместе с командой энтузиастов строят отечественный гоночный болид. Чтобы доказать, что их изобретение способно тягаться с западными конкурентами, Нагель и Бондарь решают принять участие в международном ралли Монте-Карло.

Российские картины 2026 года: что еще посмотреть