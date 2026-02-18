Критики оценили фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом

20 февраля состоится мировая премьера фильма «Наследник» — нового комедийного триллера с Гленом Пауэллом («Бегущий человек») и Маргарет Куолли в главных ролях. Многие кртики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 54% свжести.

Картину хвалят за актёрский талант Глена Пауэлла — пишут, что благодаря ему за главным героем интересно наблюдать. При этом сюжет фильма разочаровал обозревателей: его называют скучным, с малым количеством интересных убийств и несмешным юмором.

Что пишут критики о фильме «Наследник»:

Получилась мрачная комедия, которая изобилует сценами убийств, а обаяние главного героя делает фильм захватывающим и динамичным. Фильм действительно демонстрирует, насколько интересным может быть Глен Пауэлл в роли.

«Наследник» — это триллер, который не слишком захватывает, и мрачная комедия, которая не такая смешная, как кажется. Фильм не оправдал возложенных на него кинематографических надежд.

Фильм представляет собой мрачный комедийный триллер, полный смеха, напряжения и юмора на морально неоднозначные темы.

Удивительно пресный фильм, которому каким-то образом удаётся приглушить даже непринуждённое обаяние Глена Пауэлла. «Наследник» построен на поверхностных характеристиках персонажей, вялых темах и медленном темпе.

Разочаровывающе плоский фильм, в котором нет ни едкого фарса, ни леденящей душу мрачности, которая соответствовала бы его амбициям чёрной комедии.

«Наследник» расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками. Фильм также официально выйдет в России 5 марта.