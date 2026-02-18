«Король и Шут. Навсегда» выходит на экраны: как создавалась панк-сказка

На большие экраны 19 февраля выходит фильм «Король и Шут. Навсегда» режиссера Рустама Мосафира.

© Кадр из фильма

По сюжету сказочный мир песен «КиШ» рушится, а в реальном их начинают забывать. Чтобы спасти мир от Некроманта (Илья Гришин), Горшок (Константин Плотников) похищает Князева (Влад Коноплев) из реальности в сказку. Напоминаем, кто есть кто в этой истории.

Горшок

Персонаж вдохновлен Михаилом Горшеневым.

Фэнтези-Горшок в сериале и в фильме — это совершенно разные персонажи. В фильме мы приближаем фэнтезийного героя из сериала к реальному, — отмечает Константин Плотников. — В процессе съемок мы решили, что язык, на котором говорят герои, должен быть наполнен отсылками, и старались вставлять фразы, целые строчки из песен.

Князь

Герой, прототипом которого стал Андрей Князев, поддержавший проект, помогает другу в битве со злом.

В фильме мы покажем новый этап в жизни Князя, уже после потери Горшка. Я попробовал крат ко сформулировать для себя, что персонаж делает на протяжении всей картины, — рассуждает Влад Коноплев. — И понял, что все происходящее — терапия Князя, в результате которой он полностью трансформируется.

Помощники

Спутницы героев — Вдова, пара Горшка, которую сыграла актриса Дарья Мельникова, и Принцесса, возлюбленная Князя, в этой роли Вера Вольт. Также на их стороне Кочерыжка (Илья Хвостиков).

Некромант

Главный злодей фильма родом из песни «Некромант» группы «КиШ». Его облик вдохновлен музыкантом Дэвидом Боуи.

Его инопланетность легла в основу образа Некроманта, — поясняет исполнитель роли Илья Гришин. — Он странный, непредсказуемый, его действия невозможно предугадать. Это и есть то, что делает персонажа интересным, здесь есть свобода для актера.

Противники

Безумного психоаналитика из реальности, в которой живет Андрей Князев, сыграл Гоша Куценко. В мире сказок герои повстречают зомби Сида, роль которого исполнил фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, а сама группа записала кавер на трек «Мертвый анархист». Вокалистка группы The Hatters Анна Музыченко сыграет роль Ведьмы, сам же коллектив перепел песню «Ведьма и осел».

Осторожнее в кино — не сорвите голос, подпевая.

У ЕФРЕМОВА НОВАЯ РОЛЬ

17 февраля стало известно, что актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в новом сериале. Проект находится в работе, рассказал режиссер Сергей Кальварский.

Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца, — уточнил он в беседе с журналистами.

Сюжет пока держится в секрете. Известно только, что Ефремов сыграет положительного героя. Эта роль, по словам режиссера, изначально писалась под него.

Ранее в СМИ сообщалось, что жанр проекта — антиутопия.

Напомним, Михаил Ефремов после выхода на свободу был принят в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». 14 февраля он вышел на сцену в спектакле «Без свидетелей».