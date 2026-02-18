В прокат выходит фильм про «говорящего» бегемота в блокадном Ленинграде

В Казани состоялся предпремьерный показ российского фильма "Красавица" о самой старой обитательнице ленинградского зоопарка, которая пережила блокаду во время Великой Отечественной войны. В широкий прокат картина про бегемотиху с Юлией Пересильд, Виктором Сухоруковым, Стасей Милославской и Славой Копейкиным выйдет 19 февраля.

Нетипичная блокада Ленинграда

Бегемотиха попала в Петербург в 1911 году в четырехлетнем возрасте, пережила революцию, Гражданскую войну, смену эпох и к 1941-му стала самой почетной постоялицей, весом в 2 тонны. Эвакуировать такое животное из попавшего в кольцо города было невозможно, если бы не Евдокия Дашина - дочь бывшего директора зоопарка, которая пошла по стопам отца. В картине ее играет Юлия Пересильд.

В самые страшные месяцы блокады она таскала для бегемотихи воду из Невы под обстрелами и втирала в кожу камфорное масло или тюлений жир. Водопровод к тому времени не работал, и бассейн оставался пустым. Без регулярного увлажнения кожа зверя пересыхает, трескается и начинает кровоточить. И все это на фоне человеческих трагедий, которые разворачивались вокруг.

Режиссер картины Антон Богданов признался корреспонденту "РГ", что намеренно не стал включать в картину ужасные кадры хроники тех лет.

Этот фильм-то - не про смерть, как мы все привыкли воспринимать блокаду Ленинграда. Это фильм про жизнь. Это своего рода тест на человечность.

Стася Милославская играет в картине молодую сотрудницу зоопарка. Прочитав сценарий, актриса даже отказалась приходить на пробы, поскольку не видит себя в фильмах про войну. Однако режиссер ее переубедил.

Этим фильмом мы хотели показать, как важно оставаться человеком, - говорит Стася Милославская. - И это напоминание о том, какими качествами должен обладать современный человек и что мы вкладываем в это понятие. Это кино про большую душу, про большое сердце, про любовь, про свет. Эта история даже не про блокаду. Блокада - это просто обстоятельства, в которых разворачиваются действия картины.

Антон Богданов подметил, что очень часто слово "подвиг" ассоциируется напрямую с линией соприкосновения, непосредственно боя. А на самом деле, особенно во время Великой Отечественной войны, подвиг происходил повсеместно.

К примеру, те, кто спасают животных по собственной инициативе. Люди просто делают свою работу, но делают ее каждый день. Монотонно, из последних сил. И они никому ничего не доказывают, насколько это тяжело. Я еще школьником не понимал, зачем прятать памятники культуры в том же саду Эрмитаж, когда вокруг и так все тяжело.

А сейчас, когда мне 41 год, я говорю: спасибо за то, что того же Медного всадника закрыли от бомб. Да, если бы что-то случилось, памятник восстановили бы, но это было бы уже не то. А сейчас, гуляя по Питеру, мы можем увидеть памятники с 300-летней историей. Ленинград действительно сделал что-то невероятное.

Важно было ничего не наврать

Первый премьерный показ состоялся в Петербурге. Но Казань попала в предпремьерный график по нескольким причинам.

Во-первых, потому, что часть животных из Ленинградского зоосада во время войны были эвакуированы в столицу Татарстана. Во-вторых, когда вы увидите эпизод, где героиня Стаси Милославской общается с героем Славы Копейкина, они знакомятся друг с другом, рассказывают, кто откуда. И по сценарию у девушки были слова, что ее дом в Ленинграде пустует, поскольку все родственники в Башкирию эвакуировались еще до войны. Но Милославская попросила заменить фразу на Татарстан, поскольку на четверть является татаркой, хоть и в Казань приехала впервые.

Да и сам режиссер Антон Богданов оказался татарских кровей. Оба его деда-татарина сражались за освобождение Ленинграда, им он и посвятил этот фильм.

Режиссер сразу предупреждает - это не историческая реконструкция, хотя у многих героев есть реальные прототипы. Более того, в "Красавице" есть и фантазийный элемент. Бегемот разговаривает. Правда, слышит это только моряк-старшина Николай Светлов, который на войне получил контузию, а теперь поставлен следить за зоопарком.

Важно было подчеркнуть реальность этой истории, потому что она основана на реальных событиях, - говорит Антон Богданов. - И важно было ничего не наврать. А сказочность - она облегчает повествование.

Помимо бегемота в кадре появляется много других животных. Виктор Сухоруков, играющий в картине ветеринара, все поражался, как можно сниматься со зверями без специальной подготовки, хотя все меры безопасности были соблюдены. Возмущался до того момента, пока в руки ему не попалась Маруся - маленький тигренок, которого съемочная группа спасла, выкупив у браконьеров. Она вообще стала любимицей всей съемочной площадки.

А вот обезьяна Филя буквально издевался над всеми, начиная выполнять все, что от него требовалось, ровно в тот момент, когда камера выключалась. Но самой главной трудностью в момент съемок было отсутствие снега, который пришлось свозить со всей Ленобласти. В Питере в прошлом феврале шел дождь…