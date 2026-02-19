Перечислены самые популярные персонажи детективов у россиян

Персонаж Александр Белый из сериала "Бригада" стал самым популярным героем культовых детективных проектов 1990-2000-х годов среди россиян. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-кинотеатра "Кион" и российской системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа "Медиалогия", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

© кадр из сериала «Бригада»

"К премьере продолжения детектива "Черное солнце" онлайн-кинотеатр "Кион" и система мониторинга и анализа "Медиалогия" оценили популярность культовых детективных сериалов девяностых и нулевых годов. "Бригада" возглавила рейтинг подобных проектов, а ее герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей", - говорится в сообщении.

По данным исследования, сам сериал "Бригада" возглавил рейтинг наиболее упоминаемых детективных проектов конца XX - начала XXI века, опередив такие известные работы, как "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". В десятку самых популярных также вошли "След", "Возвращение Мухтара", "Убойная сила", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Глухарь" и "Ликвидация".

В пресс-службе отмечают, что основной причиной интереса зрителей к детективным сериалам является желание отдохнуть и расслабиться. Кроме того, значительную роль играет привязанность к персонажам и интерес к актерской игре. Отдельным фактором остается любопытство к криминальной тематике, позволяющее зрителям исследовать "темную сторону" жизни в безопасном формате.