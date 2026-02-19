Фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» могли не отменить, а лишь заморозить

В ноябре 2025 года сообщалось, что фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» отменили. Причина заключается в её сути — это был бы взрослый и кровавый фильм, а возвращать франшизу про дружелюбных Черепашек-ниндзя именно таким образом не хотели.

На днях соавтор комиксов про Черепашек-ниндзя Кевин Истман выразил мнение, что ленту просто заморозили, но не отменили полностью.

Я не думаю, что фильм снят с производства, я думаю, его просто отложили.

Зато в ноябре Paramount анонсировала новую часть франшизы, которую снимут с живыми актёрами. Последний такой фильм вышел в 2016 году (это был сиквел картины 2014 года). Подробности сюжета пока не раскрывают.