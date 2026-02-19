Начались съемки второго сезона сериала «Трасса» про убийство в Заполярье

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Трасса». Съёмки продолжения займут несколько месяцев, после чего шоу вернётся на стриминг.

События второго сезона развернутся в заполярном городе под названием Яркий. Однажды городок сотрясает жестокое убийство женщины. Начальник местной полиции Дмитрий планирует закрыть дело, однако в расследование вмешивается его сноха Зоя, которая намерена найти убийцу.

Главные роли в проекте сыграют Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Геннадий Блинов и другие актёры. Режиссёром выступит Константин Статский («Троцкий»), а сценарий вновь написал Олег Маловичко.