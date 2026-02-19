Стала известна новая деталь о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

По словам инсайдера Даниэля Рихтмана, в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» Питер Паркер будет серьёзно ранен. Вероятнее всего, герой переживёт тяжёлую схватку с врагами, но при этом, конечно же, останется жив.

© кадр из фильма ««Человек-паук: Совершенно новый день»»

Рихтман уверяет, что в фильме Каратель спасёт раненого Человека-паука и принесёт его к Клэр Темпл (она из сериала «Сорвиголова), чтобы та обработала раны Паучка. Будет ли так на самом деле, узнаем относительно скоро.

Премьера ленты «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».