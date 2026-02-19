Представлен русский трейлер фильма «Проклятый рыцарь»

Кинокомпания «Арна Медиа» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Проклятый рыцарь». Ленту со звёздами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Софи Тёрнер можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 23 апреля.

События хоррора развернутся во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря.

Режиссером «Проклятого рыцаря» выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»), она же написала сценарий. Мировая премьера ленты состоится 20 февраля.